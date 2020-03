Enfermera rompe en llanto tras salir de turno y no encontrar productos en el supermercado [VIDEO]

Una enfermera británica se echó a llorar cuando fue a comprar productos de primera necesidad y no encontró absolutamente nada tras salir de una larga jornada laboral y tratar con pacientes con coronavirus en un hospital del Reino Unido.

La mujer decidió grabar un video expresando su pesar por la actitud que tomaron algunos ciudadanos, pues no habían tenido en cuenta que muchos de los médicos o enfermeras no pudieron adquirir nada por estar en los hospitales salvando vidas.

"Las personas que sacaron todo de los estantes deben detenerse porque hay quienes, como yo, que te van a cuidar cuando estés débil y necesitamos mantenernos saludables", advirtió la mujer.

Asimismo, explicó que ellos también deben alimentarse bien para poder combatir junto con sus colegas esta pandemia que ya viene enlutando a muchos países del mundo, según informaciones del portal web Crónica.

“Así que recién salí del supermercado. No hay frutas y verduras, y lloré un poco. Soy una enfermera de cuidados críticos y acabo de terminar 48 horas de trabajo y solo quería obtener algunas cosas, pero no hay fruta, no hay verduras y simplemente no sé cómo se supone que debo mantenerme saludable”, agregó.

Solo bastaron algunas horas para que el video que la mujer compartió en redes se volviera viral tenga más de 300 000 visitas y más de 15 000 compartidos.

Inclusive, las imágenes llegaron hasta el primer ministro británico quien exhortó a la población a ser razonable con las compras de productos de primera necesidad, pues los supermercados se encuentran abastecidos por lo que no hay razón alguna para dejar las góndolas vacías, recogió el portal web Crónica.