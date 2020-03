[EN DIRECTO] Coronavirus en España: se registran a 18 010 infectados y 830 muertos por COVID-19

El nuevo coronavirus COVID-19 afecta a 207 860 personas en toda Europa. Las cifras de infectados y fallecidos incrementa a cada hora, siendo Italia, España, Francia y Alemania los países con más casos detectados hasta el momento.

España reporta, a la fecha, más de 18 000 positivos del COVID-19 y han muerto 830 personas. Madrid, Navarra y País Vasco son las comunidades autónomas con el mayor número de infectados. Esta situación llevó a que el presidente Pedro Sánchez decretara el estado de alarma en todo el país.

Coronavirus en España: casos confirmados

España registra 18 010 casos de infectados con coronavirus, que se encuentran distribuidos en las diferentes comunidades autónomas. Pese a estas cifras alarmantes, son 1107 las personas que han sido dadas de alta luego de superar el cuadro clínico.

El foco de infección más alto se encuentra en Madrid, donde existen 6777 ciudadanos portadores del COVID-19. Esta autonomía confirma la pérdida de 498 pacientes a causa del virus, registrando el mayor número de decesos en todo el país.

Qué es el coronavirus y cómo se contagia

El COVID-19 pertenece al coronavirus, una familia grande conformada por varios virus que afectan a personas y animales. Hasta el momento, se habían registrado seis de estos tipos.

En el caso del coronavirus, que tuvo el brote principal en Wuhan, China, afecta las vías respiratorias de las personas provocando un cuadro leve de tos seca y fiebre, lo que podría desencadenar una insuficiencia respiratoria aguda, hasta incluso neumonías ocasionando la muerte.

Definición del COVID-19 y su forma de transmisión a otras personas. Foto: El País.

Asistencia médica vía telefónica

En caso de presentar síntomas de coronavirus, es de gran importancia que las personas se comuniquen con los centros de atención telefónica. Estos son los números para casos de urgencia o información por el COVID-19 en las diferentes comunidades autónomas de España:

Teléfonos de atención por el coronavirus en España.

Coronavirus en España EN DIRECTO | jueves 19 de marzo de 2020

22:40 p.m. Coronavirus en Cataluña

Cataluña reporta 568 nuevos casos de COVID-19, cifra que eleva a 3270 los positivos confirmados. Son 82 las personas que han fallecido, siendo Igualada en foco más activo con 24 muertes y 207 positivos.

22:35 p.m. No cerrarán el espacio aéreo

El gobierno español ha mencionado que no prevé “de momento” cerrar el espacio aéreo. Así lo confirmó el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, quien además instó a los ciudadanos a evitar desplazamientos “que no tengan garantizado el retorno”.

22:00 p.m. Multas por desacato al estado de alarma

La Policía Municipal de Madrid informa que, hasta ahora, ha interpuesto 2507 denuncias por incumplimiento a las restricciones de tránsito del estado de alarma. Además, ha realizado 21 detenciones por ese motivo.

🚨Con la entrada en vigor del estado de alarma🚨, hemos potenciado las labores de control y vigilancia de las personas en vía pública.

21:50 p.m. Infectado en Jupol

El secretario general de Jupol, José María García, confirmó que está infectado con el coronavirus. Ha pedido al gobierno que se brinde más medios de protección para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que muchos agentes se han comprado ellos mismos las mascarillas.

21:27 p.m. Muere joven en Barcelona

El Auntamiento de Barcelona informa que un joven de 21 años residente de Badia del Vallés ha muerto por el COVID-19 este jueves.

21:18 p.m. Actualización de cifras según los datos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas

El COVID-19 deja ya 18 010 casos de contagio en España, 16 073 activos, tras la muerte de 830 personas y 1 107 pacientes recuperados.

21:04 p.m. El recurso para las personas sin hogar en la Feria de Madrid (Ifema) retrasará su apertura al viernes, en lugar de este jueves, en el pabellón 14 del recinto ferial con capacidad para 150 personas asintomáticas -ampliable a 600

La entidad que se ha puesto al frente del recurso, Cruz Roja ha aportado las camas, Ifema ha puesto a disposición “todos los suministros” (además de la instalación, agua, luz, mobiliario) y la UME ha aportado los “medios logísticos” y la instalación de las duchas. Fuente: EFE.

20:33 p.m. Bomberos de Madrid, con 30 efectivos y 10 vehículos, han acudido a la residencia de mayores Monte Hermosa a realizar labores de desinfección

La policía mantiene la zona acordonada mientras se realizan los trabajos de desinfección.

20:18 p.m. El nuevo coronavirus COVID-19 deja ya 830 fallecidos en España

Hasta el momento hay 17 963 casos de contagio y 16 026 están actualmente activos. Al menos 1 107 pacientes se han recuperado, según los datos del Ministerio de Sanidad.

20:15 p.m. Balance en Cataluña

Cataluña reporta a este momento 568 nuevos positivos de COVID-19. Es así que la cifra se eleva a 3270 infectados. Además, 82 personas han fallecido, de las cuales 24 se reportaron en Igualada. En esta localidad existen también 207 positivos, entre ellos 91 son sanitarios. Finalmente, 82 personas han sido dadas de altas.

20:06 p.m. Hotel habilitado en Madrid

El Hotel Marriot Auditorium de Madrid se encuentra habilitado para recibir pacientes infectados con el COVID-19. Este es el segundo hotel medicalizado, convertido por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para apoyar a los hospitales del Corredor del Henares.

19:55 p.m. Plan Cruz Roja RESPONDE

La Cruz Roja Española lanza el Plan Cruz Roja RESPONDE por la pandemia del COVID-19. Esta es una iniciativa de actuación y respuesta que durará por los próximos dos meses, con el objetivo de beneficiar a más de 1.3 millones de personas. El presupuesto estimado para el proyecto es de 11 millones de euros, y consiste en atender y brindar acompañamiento telefónico, entrega de bienes básicos, apoyo en el empleo y alojamiento para personas sin hogar.

19:43 p.m. Habilitan hospital en Asturias

El Gobierno de Asturias informa que han iniciado a habilitar un hospital de campaña en el aparcamiento de Urgencia del Hospital Universitario Central de Asturias.

19:40 p.m. Incremento de recuperados en Madrid

Isabel Díaz Ayuso comunica que en la Comunidad de Madrid se superan las 1100 altas hospitalarias.

19:37 p.m. Desinfección de Aeropuerto en Barcelona

Se confirma que el Ejército ya está desinfectando el aeropuerto de El Prat.

19:30 p.m. Pablo Casado sobre deudas en las CC.AA.

El líder del PP, Pablo Casado, afirmó que el presidente Pedro Sánchez, “por fin rectifica” con los autónomos para permitir que los ciudadanos no paguen sus cuotas si no tienen ingresos. Esta petición había sido exigida días atrás por el Partido Popular y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

19:07 p.m. No habrá cortes de agua, luz o gas

Teresa Ribera: “Ningún español va a sufrir un corte de agua, luz o gas en sus hogares”.

19:04 p.m. La demanda eléctrica ha caído entre el 5 y el 7 % estas semanas, de forma más aguda en la Comunidad de Madrid, La Rioja y Cataluña

Asimismo la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mencionó que no se prevé “en absoluto” una intervención en el sector eléctrico.

18:58 p.m. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Pública ha afirmado que el planteamiento de la restricción de la movilidad está dando “muy buenos resultados”

Los trenes de larga y media distancia están actualmente al 2 % de su ocupación y el transporte público de viajeros por carretera se ha reducido un 89 %.

18:57 p.m. La Unidad Militar de Emergencias (UME) desinfectará el puerto de Barcelona y el aeropuerto de El Prat esta tarde.

18:39 p.m. La cadena de moda Desigual ha anunciado esta tarde un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)

El ERTE es para un total de 1.359 empleados en España, el 90 % de su plantilla en el país.

En un comunicado, la empresa ha justificado que esta crisis sanitaria le ha obligado a cerrar las 87 tiendas que tiene en España. Fuente: EFE

18:23 p.m. Recordatorio de la Policía

La Policía Nacional instó a la población a seguir las medidas del estado de alarma y permanecer en casa.

🚩🚩🚩 IMPORTANTE 🚩🚩🚩



18:14 p.m. La Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales que realicen un seguimiento de las residencias de ancianos en todo el país

Esto se da tras el aumento de fallecidos en los centros y “ante la situación que está atravesando un sector especialmente vulnerable de nuestra población”.

Para ello, ha establecido una red para recabar información, emitir directrices y actuar eficaz y homogéneamente en este sentido en todo el territorio, según informó la Fiscalía.

18:10 p.m. Alrededor de 79 personas han muerto en residencias en los últimos días en España.

17:58 p.m. Comunicado del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social

Todos los autónomos obligados a cerrar por el estado de alarma o con una caída de ingresos del 75%, estarán exentos de pagar cotizaciones a la Seguridad Social y, además, recibirán una prestación equivalente al 70% de la base reguladora, lo que supone un mínimo de 661€, una medida que se aprobó en el último Consejo de Ministros.

17:17 p.m. El Ayuntamiento de Madrid acordó establecer una moratoria del pago del alquiler a los inquilinos de inmuebles de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS)

Esto para las personas que se vean afectados por las consecuencias económicas del coronavirus y no ordenará desahucios hasta, al menos, el 30 de junio. Fuente: EFE.

17:00 p.m. Salvador Illa, ministro de Sanidad: “Llegan los momentos más duros, en los que veremos un incremento de casos mientras nos acercamos al pico”.

16:31 p.m. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y su marido se encuentran ingresados en un hospital madrileño por coronavirus

Fuentes del Partido Popular madrileño han confirmado a EFE la hospitalización de Aguirre y su esposo en un centro sanitario de la región.

16:28 p.m. En una residencia de mayores de Moratalaz, en Madrid, cuatro personas han muerto con coronavirus

Otros cinco ancianos han fallecido, aunque no se ha confirmado, por el momento, que sus muertes estén relacionadas con el virus. En el centro, se han detectado 15 residentes con síntomas claros de la enfermedad y otros con síntomas más leves, siendo 40 las personas aisladas como medida de prevención.

15:58 p.m. Serafín Romero, presidente del Consejo de Colegios Médicos en España mencionó que los aplausos al personal sanitario les “llenan de fuerza”

Romero recordó a todos los españoles que la “mejor ayuda es quedarse en casa”.

15:20 p.m. Hoteles medicalizados: llegan los primeros pacientes al Gran Hotel Colón de Madrid

El hotel se encuentra a unos pocos metros del hospital Gregorio Marañón.

15:05 p.m. Los sindicatos de la sanidad madrileña han dirigido una carta conjunta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso pidiendo “urgentemente” material protector y pruebas de detección a todos los profesionales

“El profesional sanitario está especialmente afectado” con “numerosas dificultades a las que se enfrentan con gran responsabilidad profesional y una profunda e innegable vocación de servicio”, empieza la misiva firmada por Satse, CCOO, Amyts, CSIT-UP y UGT.

14:59 p.m. El gobierno de Cataluña se queja por la presencia del Ejército:

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha denunciado que el Ejército no les ha comunicado que se desplegarán en Cataluña para desinfectar el puerto y aeropuerto.

“No tiene sentido en ningún caso tener abierto el puerto, el aeropuerto y el acceso por vía férrea. Menos desinfecciones y más cerrar puertos, aeropuertos y las vías férreas”, ha exclamado el conseller de Interior de la Generalitat en una rueda de prensa telemática.

14:58 p.m. La Generalitat de Cataluña ha pedido a Hacienda que aplique una “suspensión indefinida” de tasas e impuestos

En una rueda de prensa telemática, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, reclamó que “la agencia tributaria del Estado aplique una suspensión indefinida” de los pagos de tasas e impuestos.

14:36 p.m. Actualización de cifras del País Vasco

- 217 nuevos casos. La cifra total de contagios es de 1.190 positivos.

- 455 permanecen hospitalizados.

- 53 fallecidos.

- 18 curados

14:16 p.m. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, descarta pedir al Gobierno central que el personal sanitario del Ejército ayude en las residencias de mayores

En una entrevista en Onda Cero, Díaz Ayuso rechaza esta posibilidad planteada este jueves por el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos)

“Esta petición no sirve, porque el Ejército no tiene capacidad para enviar médicos sanitarios, no tiene capacidad para llegar solo en Madrid a 500 residencias, y no digamos por todo el país”, ha señalado Díaz Ayuso.

14:02 p.m. Nueva actualización de cifras en España:

17 395 casos de contagio, 15 485 activos, tras la muerte de 803 personas y 1107 pacientes recuperados, según los datos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

13:48 p.m. Iglesias asegura que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, “se está dejando la piel” en la coordinación de la respuesta a la crisis

Pablo Iglesias, vicepresidente encargado de las políticas sociales, coordinará el funcionamiento de los servicios sociales de todo el Estado, en cooperación con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para hacer frente a la crisis sanitaria.

13:05 p.m. Actividad de la Policía en el estado de alarma

49 detenidos por desobediencia y no cumplir con el decreto de alarma. "Han aumentado un poquito, quiero apelar a su responsabilidad".

- 996 denegaciones de entrada en fronteras, y 2 detenciones.

- Se ha asesorado a más de 7.000 personas sobre información falsa en redes sociales.

13:00 p.m. Rueda de prensa desde La Moncloa

Rueda de prensa telemática el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

12:15 p.m. Ministerio de Sanidad actualiza el número de casos en España:

- Casos acumulados: 17.147

- Defunciones acumuladas: 767

- Recuperados: 1107

11:55 a.m. Consecuencias de la pandemia para la cultura en España:

Más de 300 rodajes se han suspendido en España desde el pasado 11 de marzo, la mitad de ellos españoles (52%) y casi la otra mitad (48%) producciones internacionales, según el recuento realizado por la Spain Film Commission (SFC).

11:50 a.m. Cambios en la agenda de Moncloa

Pedro Sánchez se reunirá por videoconferencia con los presidentes autonómicos el domingo 22 de marzo, y no el sábado.

11:40 a.m. Las farmacéuticas, a pleno rendimiento: las compañías farmacéuticas en España funcionan a “pleno rendimiento” para garantizar la producción y el envío de medicamentos a los hospitales y farmacias españolas “pese a las dificultadas”

Farmaindustria indica en su web que desde la industria farmacéutica se han puesto en marcha planes de contingencia y se trabaja en “estrecha y continuada” cooperación con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) con el fin de compartir información si se detecta cualquier alteración en el suministro.

11:11 a.m. 195 nuevos casos en Valencia

Confirmó Ana Barceló Chico, Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública en la Comunidad Valenciana.

11:09 a.m. Consecuencias económicas en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estima que el impacto económico será de 1.195 millones de euros, lo que supone un 4% del Producto Interior Bruto (PIB) regional.

10:55 a.m. Fallecidos en residencias de mayores: en las residencias de mayores se concentran personas mayores y por tanto pertenecientes a un grupo de riesgo

Según el recuento que hizo RTVE, se han producido 17 fallecidos en una residencia en Montehermoso, 6 en Barajas y 5 Morata de Tajuña, todas en Madrid; 15 en Tomelloso (Ciudad Real); 7 en Albacete; 3 en Torrent (Valencia); 1 en Alcoy (Alicante); 8 en Vitoria; 6 en Barcelona y 1 en Soria. 68 en total.

10:45 a.m. Ministerio de Sanidad brinda toda la información del COVID-19

Recibe en tu teléfono móvil toda la información del #COVID19, recomendaciones y materiales para compartir.

10:27 a.m. Intervención de productos de protección sanitaria:

La Policía Nacional interviene en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), el principal polígono industrial de almacenes de distribución de productos de China, 3.600 mascarillas, 497.000 guantes y 12.756 botellas de soluciones hidroalcohólicas, según han informado este jueves a Efe fuentes policiales.

Además de esos productos, la Policía intervino 1.280 gafas protectoras y 468 botellas de alcohol.

10:23 a.m. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, pide a los españoles en el extranjero que no intenten regresar porque no se puede fletar aviones para todos

Les pide paciencia, calma y responsabilidad y que se pongan en contacto con los consulados y embajadas. “Su caso es nuestro caso”, ha asegurado.

9:56 a.m. Coronavirus en Madrid: La Comunidad pone en marcha una aplicación informática para autoevaluarse y recibir información

Esta aplicación pretende ayudar a evitar el colapso de las lineas de atención de la Comunidad de Madrid (900 102 112 CORONAVID) Realiza esta autoevaluación sólo si sientes que tienes síntomas: https://www.coronamadrid.com/

9:47 a.m. El BCE anuncia un programa de 750.000 millones de euros para comprar deuda por el coronavirus

El BCE ha indicado que el Programa de Compra de Emergencia por Pandemia (PEPP) realizará adquisiciones de “todas las categorías de activos elegibles” según el actual Programa de Compra de Activos (PPA).

9:26 a.m. Declaraciones de José Manuel Cuesta, segundo jefe de la Unidad Militar de Emergencias, en TVE:

“Para nosotros es una emergencia más pero de más alto calado (...) Esta unidad tiene un equipo de emergencias medioambientales que ha sabido adaptarse”.

9:15 a.m. Rafael Mayoral, diputado de Unidas Podemos y portavoz de política social de Podemos:

“Todo el mundo se ha dado cuenta que los servicios públicos son el eje vertebrados para proteger a la población, y su degeneración la estamos pagando cara”.

Coronavirus en España EN DIRECTO | miércoles 18 de marzo de 2020

22:30 p.m. Palabras desde la Casa Real

Rey Felipe VI pide dejar de lado las diferencias para superar la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus.

21:35 p.m. Coronavirus España

Las sanciones interpuestas por agentes del Cuerpo municipal han superado a la cantidad de multas puestas en los últimos tres días.

21:09 p.m. Discurso del Rey Felipe VI

“Este virus no nos vencerá. Al contrario. Nos va a hacer más fuertes como sociedad”.

21:09 p.m. Discurso del Rey Felipe VI

“Recuperaremos la normalidad de nuestra convivencia, la vida en nuestras calles, en nuestros pueblos y ciudades; la economía, los puestos de trabajo, nuestras empresas, nuestros comercios, nuestros talleres... España recuperará su pulso, su vitalidad, su fuerza”.

21:09 p.m. Discurso del Rey Felipe VI

“En segundo lugar, hoy es más de justicia que nunca dar las gracias a todas las personas, entidades y servicios públicos, sin excepción, que están ayudando y se están sacrificando por los demás. Y quiero personificar esa gratitud en uno de ellos: Sabíamos que tenemos un gran sistema sanitario y unos profesionales extraordinarios; a ellos quiero dirigirme ahora: tenéis nuestra mayor admiración y respeto, nuestro total apoyo”.

21:08 p.m. Discurso del Rey Felipe VI

“Pero también es una crisis que estamos combatiendo y que vamos a vencer y a superar. Ante esta situación, lo primero que quiero hacer es enviar todo mi cariño y afecto, junto a la Reina y nuestras hijas, a tantas familias en toda España que desgraciadamente han sufrido la pérdida de alguno de sus seres queridos. También lo hacemos a todos los que estáis especialmente afectados, tanto en lo personal como en vuestro entorno, por este virus y sus consecuencias. A todos vosotros, mucha fuerza y mucho ánimo”.

21:07 p.m. Discurso del Rey Felipe VI

“Permitidme que me dirija a vosotros, en unos momentos de mucha inquietud y preocupación por esta crisis sanitaria que estamos viviendo, no solo en España sino en toda Europa y en el resto del mundo. Estamos haciendo frente a una crisis nueva y distinta, sin precedentes, muy seria y grave, que pone en riesgo nuestra salud en cada rincón de España. Pero también, y de forma muy traumática, altera y condiciona nuestras costumbres y el desarrollo normal de nuestras vidas, el empleo y nuestras empresas; en definitiva, nuestro bienestar”.

21:00 Discurso del Rey Felipe VI

Discurso del Rey Felipe VI a todos los españoles por la crisis del coronavirus.

20:28 p.m. ÚLTIMA HORA

España sobrepasa la barrera de los 14000 casos positivos por coronavirus: hay 14678 y 800 pacientes en cuidados intensivos. El número de fallecidos ha llegado hasta los 741.

20:16 p.m. Se eleva el número de muertos en Cataluña

Hasta el momento, hay 55 muertos en Cataluña y un total de 836 casos positivos por coronavirus.

20:05 p.m. Mueren seis ancianos por coronavirus en Barcelona

El hecho se dio en la residencia de Capellades luego que las seis personas ingresaran en la Fundación Privada Consorts Guasch.

20:02 p.m. Ciudadanos vuelven a salir a los balcones

España vuelve a salir a los balcones para aplaudir y agradecer la labor de las autoridades sanitarias.

19:45 p.m. ÚLTIMA HORA

El líder del Partido Popular (PP), Xavier García Albiol dio positivo por coronavirus luego de anunciarlo por Twitter.

19:44 p.m. Master 1000 de Madrid se suspende

En un comunicado por parte de la organización del torneo de tenis dijeron lo siguiente: “Debido a la suspensión de todo el circuito profesional por parte de ATP y WTA hasta el próximo 7 de junio como consecuencia de la epidemia de la Covid-19, el Mutua Madrid Open 2020 no se celebrará”.

19:25 p.m. Recordatorio del discurso del rey

A las 21:00 horas habrá mensaje a la nación del Rey de España, Felipe VI.

18:00 p.m. Coronavirus afectaría millones de empleos

La pandemia del coronavirus podría destruir hasta 24,7 millones de empleos en todo el mundo, superando los 22 millones de pérdidas de puesto de trabajo durante la crisis financiera entre los años 2008 y 2009.

17:40 p.m. Madrid pide mascarillas para las personas mayores

La comunidad de la capital de España ha pedido este material ante el reforzamiento de las medidas de prevención contra el coronavirus.

17:20 p.m. Guardia Civil de España interviene 11000 mascarillas en Canaria

Los miembros de seguridad de España intervinieron este material en el aeropuerto de Gran Canariaen coordinación con la Agencia Tributaria Canaria.

17:10 p.m. OMS advierte de no contagiarse del COVID-19

La Organización Mundial de la Salud informó que el infectarse del COVID-19 para luego hacerse inmune no es buena idea.

17:03 p.m. Recordatoria de la Policía Nacional

Miembros de este cuerpo hicieron un recordatorio a la población a permanecer en sus casas como medida preventiva del estado de alarma en toda España.

16:40 p.m. Congreso de España ya tiene fecha para nuevo pleno

La nueva sesión se realizaría el 25 marzo para convalidar decretos leyes que fueron aprobados por el Congreso de Diputados. También se debatirá el tema de la extensión del estado de alarma.

16.05 p.m. Evolución del coronavirus en Europa

En el continente europeo se registran 70989 contagiados por coronavirus y 3309 fallecidos según datos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades.

15:45 p.m. España | Madrid

Refuerzan las medidas de control en la capital dentro de las residencias de mayores.

15:03 p.m. Muere agente del Servicio de Retribuciones de la Guardia Civil

El suceso se dio en Alcorcón (Madrid), convirtiéndose en la primera víctima mortal de este cuerpo. El agente tenía 37 añis y no presentaba ninguna patología.

14:40 p.m. Situación en Aragón

Hasta el día de hoy, hay 226 casos positivos por coronavirus y un total de 13 muertos. Así lo ha indicado en rueda de prensa la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura.

14:29 p.m. Casos en Galicia

Número de contagiados por coronavirus asciende hasta los 333, mientras que se registra cuatro fallecidos y cuatro personas curadas.

14:26 p.m. Donación de mascarillas

En toda España, se ha repartido un total de 10000 mascarillas. Para el fin de semana, está previsto que ingresen al país unas 300000 unidades más.

14:16 p.m. Grupo Inditex estudia la posibilidad de fabricar material sanitario

La compañía tendría en mente fabricar batas protectoras para ayudar en el abastecimiento de suministro en los hospitales.

14:11 p.m. Habla Ignacio Aguado

El vicepresidente autonómico ha manifestado que con la habilitación de más camas en los hoteles medicalizados se busca “ofrecer otros lugares de aislamiento a personas que o pueden estar en su casa o que no han recibido el alta hospitalaria”.

14:06 p.m. España | Madrid

Los hoteles medicalizados para albergar más casos de coronavirus en la capital contará con una cifra de camas. Entre 3000 y 4000 estarán disponibles, aunque no se descarta que se amplíe.

14:00 p.m. Meritxell Budó busca aprobar cuanto antes los Presupuestos de la Generalitat de 2020

La consejera de Presidencia y portavoz del Govern busca la autorización de los presupuestos de Cataluña para que se disponga de todos los recursos posibles para la lucha contra el coronavirus y frenar el impacto económico.

13:52 p.m. Cataluña insiste con el confinamiento

“La única manera de frenar la expansión del coronavirus es el confinamiento pero el Estado debe autorizarlo y de momento no lo ha hecho”, dijo el Consejero de Salud, Alba Vergés.

13:40 p.m. España | Castilla y León

Se registra ocho nuevos fallecidos por el COVID-19, sumando en total 29 muertos en la comunidad. La cifra total de contagiados es de 668.

13:37 p.m. España | Andalucía

Hasta hoy, la comunidad de Andalucía tiene 859 casos positivos por coronavirus, según los datos del Ministerio de Sanidad, y existen 19 muertos.

13:24 p.m. España | Casos en Navarra

Los números de pacientes por coronavirus en esta localidad ascendió hasta 386 el día de hoy. Se registran cuatro fallecidos.

13:11 p.m. El uso de los test de diagnóstico rápido

Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha manifestasdo que estos test permitirán detectar de manera más rápida los casos positivos por coronavirus.

12:58 p.m. Presidente de España en el Congreso de Diputados

“Estamos trabajando todos y todas para salvar vidas y garantizar el bienestar de nuestros compatriotas”.

12:54 p.m. Presidente de España en el Congreso de Diputados

Pedro Sánchez en el pleno del Congreso de Diputados: “Nuestro médicos están bien formados, son competentes y capaces”.

12:37 p.m. Coronavirus en España

Actualización de cifras hasta el momento:

- 13500 positivos

- 558 fallecidos

- 774 casos graves en UCI

- 5717 hospitalizados

- 1081 curados

Coronavirus en España EN DIRECTO | martes 17 de marzo de 2020

20:27 p.m. Europa cierra las fronteras de manera oficial

Esta medida estará vigente por 30 días. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció que se busca restringir los viajes no esenciales.

20:17 p.m. ÚLTIMA HORA

Expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, fue ingresado en unidad de cuidados intensivos según un informa El Ideal.

20:03 p.m. Se eleva el número de fallecidos en Barcelona

La cifra de muertos subió hasta 41 en las últimas horas. También existen 65 personas en estado de graves. En la localidad de Igualada se mantiene el confinamiento de 70000 personas.

19:42 p.m. Actualización en Cataluña

El Departamento de Salud informa que en las últimas horas se ha confirmado 472 casos confirmados por coronavirus.

19:00 p.m. Palabras de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación

Arancha González Laya ha recomendado a los españoles que se encuentran en el extranjero, que se comuniquen con las agencias de viajes para que traten de volver lo antes posible.

18:50 p.m. ÚLTIMA HORA

El Rey Felipe VI dirigirá un mensaje a la nación el día de mañana a las 21:00 horas por TVE y RNE debido a la crisis sanitaria que se vive ante la expansión del coronavirus.

18:30 p.m. Habla el presidente de la Federación Española de Fútbol

Luis Rubiales: “Hay tres cosas fundamentales que hemos tratado en la reunión: salud, economía y competiciones. Las competiciones se tienen que suspender y si el 30 de junio quedan partidos por disputar hay que buscar cómo deben jugar los equipos para que la competición se dirima en el campo. Quiero dar gracias a toda la gente y a todos los sanitarios y trabajadores”.

18:26 p.m. Pedro Sánchez no asegura si habrá prórroga para el estado de alarma

El presidente de España no aseguró si pedirá al Congreso del estado de alarma pasado los 15 días.

18:10 p.m. Suspensión de elecciones autonómicas en el País Vasco

Urkullu firma un decreto para la cancelación de la 5A y establece nuevas elecciones cuando termine la emergencia nacional ante la pandemia del coronavirus.

18:00 p.m. Coronavirus en Irán

El país de medio oriente ha liberado temporalmente a 85 000 presos, entre los cuales se encuentran prisioneros políticos, ante la pandemia del coronavirus.

17:49 p.m. Aplazarían la Selectividad

En un acuerdo entre el gobierno de España y las CCAA, el El Ministerio de Educación y Formación Profesional, el de Universidades y las comunidades autónomas han coincidido este martes en la necesidad de aplazar los exámenes de Selectividad de este año.

17:45 p.m. Coronavirus en Argentina

Argentina suspende los vuelos al interior del país, así como trenes y buses a larga distancia desde este jueves hasta el 25 de marzo.

17:30 p.m. Ford paralizará sus operaciones

La compañía automovilística Ford detendrá sus operaciones desde este jueves 17 durante varias semanas en todas sus plantas de producción en Europa para evitar la expansión del coronavirus.

17:20 p.m. Servicios “esenciales” en España

El gobierno de Pedro Sánchez garantizará servicios públicos “esenciales" como los suministros de energía, agua y las telecomunicaciones.

17:11 p.m. Empeora el estado del bebé hospitalizado en Málaga

El menor ha sido ingresado en cuidados intensivos en estado grave en el Hospital Materno Infantil de la comunidad de Andalucía. De momento, en Málaga hay 278 infectados.

17:05 p.m. Rueda de prensa de Donald Trump

Presidente de Estados Unidos habló ante la prensa y dijo: “Resurgiremos de este reto a la economía. Vamos a ganar y creo que vamos a ganar más rápido de lo que la gente cree, eso espero”.

17:02 p.m. Aplazan celebración de Roland Garros

El segundo Grand Slam de la temporada de tenis ha postergado sus fechas. Ahora pasará a disputarse entre el 20 de setiembre y el 4 de octubre.

16:38 p.m. Escudo económico desde el Estado

Para esto, Sánchez plantea proteger a las familias y empresas con “un escudo económico que solo pueden forjar los poderes públicos”, de manera que "nadie quede atrás”.

Estarán disponibles a las compañías avales por un valor de 100.000 millones de euros, lo cual hará posible la movilización de hasta 200.000 millones si el apoyo del sector privado se suma. Dichos avales, pertenecen al segundo paquete de medidas aprobados por el Consejo de Ministros.

16:34 p.m. Combatir urgencia sanitaria y económica al mismo nivel

Luego de que el Consejo de Ministros apruebe el nuevo paquete de disposiciones para paliar la bajada económica, Pedro Sánchez ha incidido en “combatir simultáneamente el frente sanitario y el económico”.

16:30 p.m. Decreto económico aprobado por el Ejecutivo

Este martes 17 de marzo, el Ejecutivo aprobó disposiciones económicas que moverán 200 millones de euros . Este decreto, ha sido considerado por Pedro Sánchez como “muy importante, el mayor de la historia de la democracia”.

16:29 p.m. Finaliza rueda de prensa

La rueda de prensa con el presidente Pedro Sánchez ha finalizado. El mandatario dio algunas medidas económicas que se han adoptado desde el Gobierno para hacer frente a la posible crisis económica, a causa de la emergencia por el COVID-19.

16:24 p.m. Ronda de preguntas de los periodistas

Por otro lado, el líder del ejecutivo responde sobre las diferencias entre el Gobierno y Podemos: “Vamos a intentar pactar con todas las fuerzas políticas, con todas. España está abordando por primera vez en la historia democrática desafíos, incluso uno tan grande e inédito con una fórmula de Gobierno de coalición”.

16:20 p.m. Ronda de preguntas de los periodistas

Al ser consultado por la renuncia del rey a la herencia del monarca emérito Juan Carlos I, situación que mantiene en tensión a la Casa Real, presidente responde: “Lo único que puedo hacer es respaldar la decisión del rey”.

16:19 p.m. Ronda de preguntas de los periodistas

El teletrabajo continúa siendo un tema que requiere la opinión del Gobierno: “Ya hace días recomendamos flexibilizar las jornadas laborales, de entrada de salida e impulsar el teletrabajo. En este real decreto va una partida importante de recursos destinados para la compra de ordenadores de pequeñas y medianas empresas”, asegura el Pedro Sánchez.

16:14 p.m. Ronda de preguntas de los periodistas

“¿Se prolongará el Estado de Alarma?” es una de las preguntas que más inquieta a la población, a lo que el presidente resuelve: “Nuestro ánimo es que el estado de alarma dure lo menos posible, porque significará que recuperamos nuestra cotidianidad y normalidad”. Además, indica que en 15 días se “reevaluará” el panorama.

16:10 p.m. Ronda de preguntas de los periodistas

Respecto al pedido de confinamiento de Cataluña, Sánchez responde que “el coronavirus no responde a fronteras ni territorios”.

16:09 p.m. Ronda de preguntas de los periodistas

¿España tiene respaldo del Eurogrupo? ¿Cree que la respuesta de la UE está siendo adecuada?

“Tenemos que ser exigentes con la UE. A nivel de España, este virus no se frena por cuestiones fronterizas. Es una pandemia a nivel global y todos los países europeos nos vemos afectados. El Gobierno de España está dispuesto a asumir su responsabilidad y hoy damos un paso rotundo en la defensa de nuestro tejido”, responde Sánchez.

16:05 p.m. Ronda de preguntas de los periodistas

“¿Cuánto tiempo pueden soportar las arcas públicas estas medidas extraordinarias económicas?”.

“Es muy importante subrayar esa característica: son medidas extraordinarias y sin precedentes en la historia democrática de nuestro país”, responde Sánchez. “El tiempo va a depender mucho de nosotros mismos”.

16:02 p.m. Conferencia de prensa de Pedro Sánchez

“Se avecinan días largos y duros, los estamos viviendo ya. La amenaza del coronavirus nos está poniendo a prueba, pero debemos mantener la calma".

“Aunque nos abrumen los contagios, que lo hacen, resistiremos. Aunque nos preocupe la economía, resistiremos. Y jamás nos rendiremos y venceremos”, finaliza Sánchez. “Unidos venceremos al virus”.

16:00 p.m. Conferencia de prensa de Pedro Sánchez

“Son días muy duros en los que nos puede asaltar la preocupación, la confusión, la incertidumbre ante el hoy y mañana. Lo entiendo, es humano reaccionar así ante una crisis sanitaria, socioeconómica desconocida. Pero contamos con el saber de los expertos internacionales, con el conocimiento de expertos autonómicos y regionales y con nuestra determinación, nuestra audacia y nuestra resistencia”.

Coronavirus en España EN DIRECTO | lunes 16 de marzo de 2020

23:05 p.m. Meliá Hotels International ha anunciado el cierre temporal de más de medio centenar de establecimientos hoteleros, la mayoría de ellos en España

Esta medida se tomó por la crisis económica generada por la expansión del coronavirus, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

22:48 p.m. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero mencionó que se van a abrir los centros de salud todos los días para reforzar el seguimiento domiciliario

El consejero de Sanidad publicó el anuncio en su perfil de Twitter.

22:25 p.m. Canarias limitará la entrada de pasajeros por vía aérea

Los vuelos nacionales diarios con el resto del país pasarán de los 115 actuales a 17 conexiones.

El Gobierno canario propone la entrada en Canarias y el seguimiento sanitario de los pasajeros que lleguen. Cabe recordar que, bajo el estado de alarma, solo el mando único del Gobierno puede tomar este tipo de decisiones.

22:22 p.m. El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, advirtió que España tiene “una curva muy parecida a la italiana”

El consejero mencionó esto en La Noche en 24 Horas: España tiene “una curva muy parecida a la italiana” en cuanto a número de contagios de coronavirus.

22:13 p.m. El Ministerio de Transporte prohíbe los desplazamientos de pasajeros entre Melilla y el resto del territorio nacional como medida preventiva

Con excepción del transporte de carga, sanitarios o emergencias.

21:55 p.m Recomendaciones de Sanidad

Autoridades de Sanidad dejaron las siguientes recomendaciones a los ciudadanos españoles:

- Lávate las manos con abundante agua y jabón con frecuencia.

- Cúbrete la boca y la nariz con el interior del codo al toser o estornudar.

- Usa pañuelos desechables y tirarlos a la basura.

- Evita tocarte los ojos, nariz o boca, que es por donde puede entrar el coronavirus en nuestro organismo.

- No viajes si no es totalmente imprescindible.

21:45 p.m. Suspensión del servicio de bicicleta eléctrica

El Área Metropolitana de Barcelona anunció el paro de este servicio hasta nuevo aviso debido al decreto del estado de alarma en toda España.

21:15 p.m. Cierre de fronteras en toda Europa

La Unión Europea tiene pensado cerrar las fronteras como medida para evitar la expansión del coronavirus.

21:00 p.m. Retraso de elecciones municipales en Francia

Emmanuel Macron informó que ante la pandemia del coronavirus, los comisios municipales serán retrasados y no se precisó que fecha se realizará.

20:55 p.m Presidente de Francia anuncia cierre de fronteras

La medida empezará el día de mañana martes al mediodía. También, estará restringido los desplazamientos y se habilitará un hospital militar en la región de Alsacia.

20:40 p.m. Sanciones en Barcelona

En Cataluña la Guardia Urbana también ha sancionado a 123 personas con multas durante el primer día de vigilancia del real decreto del estado de alarma ante el coronavirus.

20:30 p.m. Multas en Madrid

La policía ha sancionado unas 252 multas a las personas que no han cumplido con las restricciones del libre tránsito en las calles por el estado de alarma.

20:24 p.m. Cifras de casos a nivel nacional en España

Según datos de Sanidad, hasta el momento hay casi 10 000 contagiados por el coronavirus, con 379 muertos y 530 personas recuperadas.

19:21 p.m. Aumentan los casos en Cataluña por coronavirus

El número de personas contagiadas alcanzó hasta el momento 1394 casos por coronavirus, mientras que se registran 18 fallecidos.

18:50 p.m. Difunden mensajes falsos por Whatssap

En las comunidades de Andalucía y el País Vasco, se desmintió un mensaje de Whatsapp acerca que helicópteros iban a pulverizar un producto desinfectante sobre la población para eliminar el coronavirus.

18:30 p.m. Quim Torra habla en twitter

El presidente de la región de Cataluña habló sobre la importancia del confinamiento de la región catalana: “Vamos demasiados días tarde, pero seguimos avanzando, había que cerrar la frontera. Y sin embargo, sigue siendo necesario cerrar aeropuertos, puertos y trenes de alta velocidad y sobre todo que el Gobierno apruebe el Plan de Confinamiento que ha presentado la Generalitat. No podemos perder ni un minuto más.”

18:10 p.m. Comunidad china en Madrid realiza campaña de donación

La Asociación de Chinos en España realizará un donativo de materiales de protección a los hospitales de la capital, según informó el vicepresidente de la agrupación, Ding Dawei.

17:32 p.m. Finaliza la conferencia de prensa del ministro del Interior

Grande-Marlaska precisó que el cierre de las fronteras estará en vigor hasta el término del estado de alarma en España.

17:05 p.m. ÚLTIMA HORA. España decreta el cierre de fronteras

El ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha manifestado que a las 00:00 de la noche del martes solo podrán entrar al país a ciudadanos españoles para aquellos que accedan “por cuestiones de trabajo y aquellos que acrediten causas de fuerza mayor o situación de necesidad.”

17:00 p.m. Habilitan plazas para personas sin hogar

Esta medida ha sido implementada en Madrid con 150 plazas disponibles para personasue estén asintomáticas de coronavirus.

16:01 p.m. Anuncian suspensión de las elecciones gallegas

Alberto Núñez Feijóo​, presidente de la Xunta de Galicia, está trabajando en una solución legar para postergar los comicios hasta que se supere la crisis sanitaria.

15:15 p.m. Burger King cierra sus locales

La cadena de comida rápida presentará un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en España debido al cierre de sus restaurantes a causa de la pandemia del coronavirus.

14:55 p.m. Despliegan 1704 agentes en Barcelona

El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, dio esta orden para que se cumplan las medidas adoptadas por el estado de alarma.

14:43 p.m. Presidente de Cataluña da positivo por coronavirus

Quim Torra anunció hoy que recibió el resultado de los análisis por COVID-19, y confirmó en conferencia de prensa que es portador del virus. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, también dijo estar infectado.

14:39 p.m. Cifras en la comunidad Valenciana

Se registran 107 nuevos casos el día de hoy, siendo en total 490 pacientes contagiados con el coronavirus. Existen 13 personas fallecidas.

14:25 p.m. Se aprueba resolución en Cataluña

Se decreta el pedido de confinamiento obligatorio en toda la ciudad por parte del gobierno catalán a ña espera de la respuesta del gobierno central.

14:22 p.m. Balance en España

El Ministerio de Sanidad confirma que el número de personas contagiadas con el COVID-19 en España asciende a 9191.

13:35 p.m. Situación en Euskadi

Euskadi informa sobre la existencia de 97 nuevos casos de coronavirus que elevan a 727 el total de contagiados en a comunidad.

13:18 p.m. Nuevos positivos en Cantabria

La Consejería de Sanidad de Cantabria informa de la existencia de seis nuevos casos de COVID-19, por lo que la cifra de afectados incrementa a 48. Diez personas ya fueron curadas, según señalan los datos actualizados a las 12:00 horas.

13:13 p.m. Actualización de casos en Castilla-La Mancha

Hasta el momento, Castilla-La Mancha registra 567 casos de coronavirus en total. Doce pacientes ya fueron dados de alta y 17 han fallecido.

13:12 p.m. Situación del COVID-19 en España

El Ministerio de Sanidad informa que, hasta este omento, existen 9191 contagios de coronavirus en el país, siendo 432 pacientes ingresados en las UCI, 39 han fallecido y 530 fueron curados.

13:03 p.m. Fallecimiento en Navarra

Navarra informa del fallecimiento de una segunda persona a causa del COVID-19.

12:55 p.m. Piden incautar inmueble en Igualada

El alcalde de Igualada, Marc Castells, ha solicitado a la Conselleria de Salud que incauten una residencia privada de mayores que sería inaugurada en los próximos días, debido a que cuenta con 90 camas que pueden ser usadas en caso de faltar espacio en el hospital de la ciudad para atender casos de coronavirus.

12:46 p.m. Aplazan elecciones

El País Vasco ha decidido aplazar las elecciones sin fecha fija.

12:44 p.m. Presidenta de la Comunidad de Madrid infectada con COVID-19

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comunica que ha dado positivo al coronavirus.

12:32 p.m. TC suspende actividades procesales y administrativas

El Tribunal Constitucional suspende los plazos para realizar cualquier tipo de actuación procesal o administrativa durante la vigencia del Real Decreto 463/2020. Pese a ello, seguirá funcionando.

12:16 p.m. Transporte aéreo en las islas

María José Rallo, secretaria general de Transportes, informa sobre la movilidad por vías aéreas que, “en los casos de las islas, estamos viendo con las respectivas comunidades cuál es la forma más adecuada de garantizar la mínima conectividad pero que no incentive viajar”.

12:13 p.m. Los casos incrementan un 25% cada día

Simón, explica sobre la curva de contagios del coronavirus que, “nos vamos a poner siempre en la situación más pesimista [...] Cada día se identifican un 25% más de casos que el día anterior, lo que está en línea con lo que sabemos”.

11:41 a.m. Relación con las comunidades autónomas

Fernando Simón inicia su comparecencia indicando que los mecanismos de comunicación con las Comunidades Autónomas van a ser “más estrictos”. “La situación no ha cambiado radicalmente pero debido al incremento progresivo está suponiendo un estrés suplementario sobre los servicios sanitarios”.

11:02 a.m. Nuevos positivos en Murcia

Murcia confirma 20 nuevos casos de coronavirus. Hasta el momento, existen 98 afectados en la región, de los cuales 73 están en aislamiento, 22 ingresados en hospitales y 3 en UCI.

10:45 a.m. Despliegue de la Unidad Militar de Emergencias en distintos puntos del país

La Unidad Militar de Emergencia (UME) se despliega por el territorio nacional de la siguiente manera:

- Madrid: Se han desplegado 123 efectivos. En Getafe, Pozuelos, Majadahonda, Parla, entre otros municipios, hay desplegados otros 116 oficiales.

- Guadalajara: 35 efectivos se han desplazado y trabajarán en la estación del AVE como en otros puntos de la ciudad.

- Sevilla: Se despliegan 110 militares, y en Málaga otros 110.

- Gran Canarias y Tenerife: 38 efectivos de desplazan en cada área.

- Valencia: Se movilizan 110 militares en la capital, Puerto de Sagunto, Torrente y paterna.

- La Rioja: Son 70 los efectivos que se despliegan.

- Huesca, Sabiñanigo y Jaca: 33 agentes de despliegan, mientras que en Teruel son 73.

- León: 43 militares en servicio

- Valladolid: 103 agentes desplegados

- Burgos: 98 oficiales en servicio

10:19 a.m. Asistencia a personas sin hogar

Desde la Moncloa informan que el gobierno hará un refuerzo de choque de los Servicios Sociales para dar atención a las personas sin hogar, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

10:08 a.m. Nuevos casos continuarán incrementando

Enrique Ruiz Escudero, el consejero madrileño de Sanidad, informa que según los cálculos del gobierno, en diez días dejarán de crecer los casos de coronavirus, es decir, hacia el 25 o 26 de marzo.