Trump aprueba un tratamiento antimalaria para combatir el coronavirus en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que aprobó un tratamiento antimalaria para combatir el nuevo coronavirus en su país, donde hay más de 9 000 contagiados.

“Hemos aprobado una ley que defiende el derecho de un paciente a probar una medicina”, comunicó Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al vicepresidente Mike Pence.

El mandatario apuntó que necesitarán tiempo, pero confía en conseguir la vacuna para vencer el coronavirus. “Se trata de algo tremendamente promisorio”, aseguró Trump, quien mostró esperanzas de que la Administración de Alimentos y Medicamentos pueda acelerar el proceso para producirla de manera inmediata.

En compañía del comisario de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) Stephen Hann, el jefe de Estado resaltó la cloroquina, un antiguo medicamento contra la malaria. Según los médicos ayudará contra el coronavirus.

“La hidroxicloroquina es una droga para la malaria, que se usa también para una artritis muy seria, que es muy poderosa y está allí desde hace tiempo, así que sabemos que si las cosas no salen como lo planeamos no va a matar a nadie. Con una droga nueva eso no se sabe. Esta droga a demostrado resultados muy alentadores. Vamos a hacer que esté disponible casi de inmediato”, dijo.

En Estados Unidos al menos 97 personas han fallecido a causa del COVID-19, una enfermedad que a nivel mundial deja más de 9 300 fallecidos.