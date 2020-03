Coronavirus: ¿es efectivo el vodka para desinfectar las manos?

Ante la propagación del coronavirus (COVID-19), algunos usuarios vienen fabricando su propio desinfectante de manos con alcohol y aloe. Pero en Estados Unidos, donde han muerto 17 personas por la epidemia, muchos han compartido recetas caseras a base de vodka.

“Hice gel desinfectante con su vodka. El gel no tiene mal sabor. Me protege de los gérmenes y me siento bien”, dijo el jueves el propietario de la cuenta de Twitter Snottypotty en un mensaje dirigido a la cuenta oficial de Tito’s, una marca de vodka con sede en Texas.

Un usuario llamado Kaliel aseguró, por su parte, que “haría un gel desinfectante con vodka de Tito para mantenerse a salvo del coronavirus (COVID-19)”. Y un tercero, Rick Holter, sugirió tener una botella de vodka a mano para limpiarse las manos.

Ante esta afirmaciones, la compañía Tito’s, de Estados Unidos, indicó que confeccionar de manera casera un gel hidroalcohólico con este destilado es inútil.

El fabricante recordó en Twitter las recomendaciones de los Centros Estadounidenses para el Control de Enfermedades (CDC) para enfrentar el coronavirus (COVID-19).

“Los geles desinfectantes deben contener al menos 60% de alcohol. El vodka artesanal de Tito contiene 40% de alcohol y, por lo tanto, no cumple” con estos parámetros, dice el mensaje.

Las redes sociales se han visto inundadas de recetas artesanales más o menos excéntricas y a veces peligrosas desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en su sitio web una guía de producción local destinada a profesionales de la salud.

En pocas semanas, las máscaras, geles desinfectantes, guantes y trajes protectores se han convertido en productos escasos en varios países del mundo afectados por el coronavirus (COVID-19).

