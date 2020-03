AMLO hace un llamado a no usar la violencia en manifestación por el Día Internacional de la Mujer

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, invocó a evitar la violencia durante la marcha que se realizará el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. La advertencia surgió durante ‘La Mañanera’ por la posible participación de grupos antagónicos.

"Cuando digo no a la violencia no estoy pensando en el estado porque eso ya se terminó, no hay un estado represor, aquí no hay problema. Estoy pensando en que haya grupos antagónicos en la calle y pueda haber enfrentamientos, es lo único”, expresó.

Sumado a la petición, AMLO aseguró que se respetará la libertad de todos los grupos y personas que acudan a la manifestación. Asimismo, garantizó que no habrá represión por parte del estado y no se utilizará la fuerza contra quieres se sumen al paro de mujeres.

“Nosotros no vamos a utilizar la fuerza, en nada. Vamos a procurar estar nada más pendiente para auxiliar para ayudar proteger en todo lo que podamos, libertades plenas", explicó.

Además, López Obrador declaró que el próximo lunes 9 de marzo, fecha de ‘Un día sin mujeres’, él y su oficina trabajarán con normalidad, por lo que su conferencia matutina se dará como de costumbre.

A pesar que reveló que las funcionarias del gobierno asistirán a sus labores, recalcó que quien desee sumarse al paro nacional u otra movilización no recibirá ninguna sanción administrativa.

“La única cosa que recomendamos respetuosamente es que se manifiesten todas las expresiones, todas las corrientes del pensamiento, libre manifestación de ideas, procurando que no haya violencia, es lo único, es una recomendación muy respetuosa, que no haya violencia, que se opte por la no violencia. La resistencia civil pacífica, siempre, no a la violencia, es lo único”, solicitó.