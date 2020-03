Maratonista se suicidó al ser denunciado por “haber hecho trampa” en competencia [FOTOS]

Un renombrado médico que participó y ganó la maratón de Los Ángeles el 24 de marzo del año pasado en Estados Unidos se suicidó luego que fuera acusado de haber hecho trampa durante la competencia.

Frank Meza compartía su trabajo del hospital con una de sus grandes pasiones: el deporte. El galeno, hijo de inmigrantes mexicanos, corría desde que ingresó al equipo de atletismo en la escuela secundaria de California.

El 24 de marzo mostró gran entusiasmo al oír por el parlante que había logrado una marca de 2:53 en la carrera a pesar de tener 70 años. “Frank eres increíble”, decía el animador. Sin embargo, esta alegría se desvaneció a los pocos meses tras enterarse que un sujeto lo había denunciado por estafa.

Derek Murphy, otro maratonista, hizo pública a través de las redes sociales y sitios de corredores la acusación de que Meza había hecho trampa en la carrera. El hecho ocasionó que miles de cibernautas realizaran comentarios en contra del “ganador” y lo sumerjan en una profunda depresión.

Meza se suicidó el 4 de julio del 2019 dejando un video grabado para su familia en el que explicaba las razones de su fatal decisión.

“No puedo continuar mi vida mientras todo el mundo me ataca. Siento que nunca se va a terminar, y ya toqué fondo. No puedo seguir”, señaló el deportista en la grabación. Su familia lo encontró muerto en Arroyo Seco. La víctima había saltado desde un alto muro de concreto del puente Riverside al río de Los Ángeles. La familia del médico responsabilizó a Murphy del suicidio y por el ciberbullying del que fue víctima.

“Si lo que le pasó a Frank hubiera sucedido en el mundo físico y no en el virtual, estarían todos en la cárcel. Murphy estaba obsesionado. ¿Qué lo motivó? Le da placer causar dolor y vergüenza a los demás”, manifestó la esposa del galeno, Faustina Nevarez a la revista Wired.

Tras el suicidio de Meza, Derek Murphy también comenzó a recibir mensajes hostiles: “Tus objetivos no son nobles ni justificables. Eres un perdedor que no tiene nada mejor que hacer. ¿Por qué no te metes con el deporte profesional, te da miedo? ¡Debería darte vergüenza a ti! Tienes las manos manchadas con su sangre. Gran trabajo con Meza: ¿A quién le destruirás la vida a continuación?”, fue uno de ellos.

Murphy brindó una entrevista a Wired en el que reconoció que tras la muerte de Meza necesitó ver al terapeuta debido a que pasaba días decaído. Aseguró que el hecho fue muy traumático.

Más noticias