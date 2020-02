Gabriel Rico no denunciará a Avelina Lésper por causar la destrucción de su obra

Avelina Lésper, conocida crítica de arte en México, fue el centro de un escándalo el pasado 8 de febrero después de ser acusada de destruir intencionalmente la obra del famoso artista Gabriel Rico, mientras era expuesta en la feria de arte contemporáneo ‘Zona Maco 2020’.

Debido a lo ocurrido se especuló que el autor de la pieza y la Galería OMR, donde se exhibía la muestra, podrían tomar acciones legales en contra de Lésper. Finalmente, a días de lo sucedido, los afectados se han pronunciado al respecto.

“Un accidente puede suceder a quien sea y en cualquier momento, por lo que estamos bien preparados para mitigar los riesgos, por lo que no tomaremos ninguna acción en contra de la Sra. Lésper (sic)”, informó la galería a través de un comunicado.

En el documento expresan que los daños generados a la pieza de Gabriel Rico, denominada como ‘Nimble and Sinister Tricks (to be preserved without escandal and corruption)’ evitan que la misma pueda ser reproducida idénticamente, por lo cual la consideran perdida. Sin embargo, aseguraron que todo sucedió bajo un evento accidental.

Finalmente, la Galería OMR pidió que por favor no se toquen las obras exhibidas en el local, a menos que se exprese lo contrario. También solicitó dejar de lado el escándalo.

¿Cómo se destruyó la obra de Gabriel Rico?

El pasado 8 de febrero, Avelina Lésper fue acusada de romper intencionalmente la obra de Gabriel Rico denominada ‘Nimble and Sinister Tricks (to be preserved without escandal and corruption)’, luego de haber realizado críticas negativas sobre la misma.

Según los testigos, la crítica de arte intentó huir luego de lo sucedido, mientras era resguardada por los agentes de seguridad.

Ahora se conoce que todo sucedió debido a que Lésper intentó colocar una lata de refresco cerca de la pieza, provocando su derrumbe. A pesar de ello, ya se confirmó que no se tomarán acciones legales en su contra.