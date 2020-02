San Valentín: ¿Cómo son las relaciones en tiempos de poliamor?

Las personas expresan el amor de diferentes maneras y las relaciones no son las mismas alrededor del mundo. Mientras que en algunos países la poligamia es castigada, en otros es parte de su cultura. Es así que desde hace unos años, el poliamor se ha incluido como una opción de relación que las personas, en especial los millennials, han considerado e incluso practicado.

A pesar de que el término no se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española, este se ha popularizado en el mundo. Así, cada vez más personas deciden tener este tipo de relaciones, con lo que se deja de lado la monogamia. “No es una guerra contra la monogamia si es elegida, sino contra la mononorma, que es la imposición de ese mandato”, explica Deb Barreiro, de 29 años, activista en Amor Libre Argentina.

Además, un informe del Journal of Sex & Marital Therapy del 2016 reveló que uno de cada cinco estadounidenses afirma haber tenido una relación poliamorosa. Por ello, el término fue la cuarta palabra más buscada en Google en el 2017 en EE. UU.

Ya que hoy es San Valentín o el Día del amor y la amistad, y estos no se limitan a las relaciones monógamas, te contamos más acerca del poliamor.

¿Qué es el poliamor?

El término es un neologismo que significa “muchos amores”. Su origen se remonta a principios de los años 90, década en la que empezó a desarrollarse como un movimiento social. Este es un tipo de relación difiere de las normativas establecidas por las relaciones monogámicas.

Así lo explica el colectivo Poliamor Madrid, quienes también añaden que “el poliamor no pone el énfasis en el matrimonio, y la posibilidad de tener varios amantes no se limita a uno de los géneros ni a una sola persona dentro de la relación”

Además, la coach neoyorquina Susana Winter señala que este se suele “caracterizar por una pareja que abiertamente, y con consentimiento mutuo, decide estar con otras parejas sexuales. Estos enlaces sexuales pueden darse por parte de ambos o independientemente”.

Este matrimonio de tres quiere tener más hijos y aseguran que el poliamor es la mejor opción. Foto: Difusión.

Tipos de relaciones poliamorosas

Son dos los principales tipos de relaciones que experimentan las personas poliamorosas. La primera significa tener una relación con múltiples personas, mientras la otra manera implica estar en dos relaciones completamente diferentes.

Algunos confunden esto con swinging o intercambio de parejas, en el que dos personas tienen una relación sentimental y se permite solo tener contactos sexuales con otras personas, pero no relaciones afectivas.

Al respecto, Poliamor Madrid aclara que “el poliamor consiste en amar a varias personas, no solo en tener sexo con ellas, y no presupone que tenga que haber una pareja principal y que las demás sean secundarias”, aclaran.

La clave: sinceridad y consenso

El poliamor no sigue los constructos que la sociedad ha establecido acerca de las relaciones afectivas. Por ello, para que sea exitosa, todos los involucrados deben ser sinceros acerca de sus intenciones.

La regla de oro en cualquier tipo de relación es la sinceridad, el respeto y el consenso. Estos pilares son aún más importantes en las poliamorosas, ya que los parámetros son diferentes de acuerdo a los implicados. Así, se establecen libremente las normas acerca de lo que se puede hacer y lo que no.

Los principales puntos de acuerdo son quiénes forman parte de la relación, de qué naturaleza serán estas, y con qué frecuencia se dará.

Así, Tristan Taormino, autora del libro acerca del poliamor Opening Up, enfatiza en que “si estás pensando en ampliar tu relación monógama a una no monógama, no lo hagas por descontento o insatisfacción con tu relación actual creyendo que incluir a otras personas en la relación va a mejorarla”.