Muerde en la oreja a Rottweiler que atacaba a sus mascotas y pierde un diente [FOTOS]

Un hombre de Brotton (Inglaterra) mordió la oreja de un perro Rottweiler en un intento para que este dejara ir a sus dos canes, quienes eran atacados y “masticados en pedazos” por el animal, cuyo dueño no estaba presente en el lugar. Tras el altercado, el señor perdió un diente y recibió antibióticos.

Los hechos ocurrieron el domingo a las 4:00 p. m. (hora local), cuando Martin Fletcher, de 55 años, paseaba con Ben y Jerry, sus dos perros de raza Jack Russell. Ambos animales estaban amarrados con una correa cuando fueron atacados por un Rottweiler que pasaba por el lugar.

“El Rottweiler estaba destrozando en pedazos las piernas de Ben, pero no había un dueño a la vista”, señaló el hombre al portal Teesside Live de Inglaterra. “Conseguí sacarlo, pero entonces fue por mi otro perro”, añadió.

Fletcher intentaba salvar a su otra mascota cuando fue mordido en una mano por el can, que siguió atacando por unos 10 minutos. En eso, el señor se animó a morder la oreja del Rottweiler pues, según relata, “no tenía otra opción”. “Tuve que morderle la oreja porque él ya me había mordido antes y no podía sacármelo de encima”, aseguró.

Pese al esfuerzo, el animal insistía con su arremetida, y el hombre tuvo que ponerle ambas manos en la boca para proteger a sus perros.

Los dos canes sufrieron heridas punzantes y su amo recibió tratamiento médico y dental, incluyendo antibióticos y una vacuna antitetánica. Él denuncia que el dueño del Rottweiler se fue con su animal mientras las mascotas eran atendidas por sus heridas, de acuerdo con el diario Mirror de Inglaterra.