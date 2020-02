Finca de familia de embajador era laboratorio de narcos

EFE

Las autoridades colombianas encontraron drogas en el bosque de una finca del municipio de Guasca, cercano a Bogotá, que pertenece a la familia del embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, según informó este jueves la Cancillería.

Las autoridades llegaron hasta el lugar alertados por “fuentes humanas”, quienes advirtieron de las actividades delictivas para las que se utilizaban esas tierras, recogió la cadena Caracol.

Se trataría de un laboratorio portátil que tiene la capacidad de producir una tonelada de cocaína al mes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló también que unidades policiales de estupefacientes realizaron en la mañana del miércoles un allanamiento en el que inspeccionaron bodegas, pesebreras, oficinas y un bosque, donde “encontraron presuntamente drogas”.

Operativo policial

Durante la operación fueron capturadas cuatro personas y hubo explosiones en el bosque para incinerar al menos 7 toneladas de los insumos químicos que se utilizaban para la elaboración de pasta básica de cocaína. Las llamas propaladas provocaron un incendio forestal de grandes proporciones que luego fue controlado.

Al respecto, la Cancillería señaló que la finca “ha estado en manos de la familia del embajador Fernando Sanclemente Alzate desde hace 44 años y que se ha dedicado en el pasado a la cría de caballos de carrera, lechería y cría de ganado Angus, entre otros”.

Se explicó que en 1987 se constituyó una sociedad con la familia Spiwack, tras lo cual quedó "cada una de las familias con el 50% de la participación sobre la misma".

“Antes de asumir como embajador, el representante legal de la sociedad ‘Las Colinas de Guasca Ltda’ era el actual embajador Fernando Sanclemente Alzate. Hoy ese cargo es ocupado por su hermano, Gilberto Sanclemente Alzate”, añadió el organismo público.

Según la información, la sociedad "ha entregado en arriendo un globo de terreno de 36 fanegadas de la finca en cuestión" y aún no ha tenido acceso a los documentos que tienen los "pormenores de la diligencia y en consecuencia no ha podido pronunciarse con los suficientes elementos de juicio sobre el particular".

El embajador Fernando Sanclemente dijo sentirse “sorprendido” y apenado por el hallazgo de estupefaciente en terrenos propios. La Policía Nacional de Colombia se abstuvo a proporcionar información sobre el caso que dio a conocer el mismo diplomático.

“Tengo la absoluta tranquilidad de que la familia y mi persona, y por supuesto la organización Dann, no tienen nada que ver con este lamentable hecho”, declaró el representante de Colombia en Uruguay.

Agregó que van a salir airosos de este problema y que las reacciones recibidas por parte de su entorno solo fueron de afecto y solidaridad, por la cual se mostró muy agradecido.

"Somos víctimas" de esta situación "pero para nada pretendemos eludir las responsabilidades de esos hallazgos en la finca", agregó.

El diplomático explicó que “unas 30 o 40 hectáreas” de la propiedad están arrendadas desde el 2017 para el cultivo de papa y cebolla, pero no precisó si la droga fue encontrada en esa área. El presidente Iván Duque no se refirió al particular.

Diplomático intenta aclarar el destape

“El embajador Fernando Sanclemente Alzate se encuentra en ejercicio de sus funciones desde el pasado 21 de marzo de 2019 y por lo tanto está ajeno de responsabilidades del manejo, participación y/o injerencia del predio, propiedad de la sociedad ‘Las Colinas de Guasca Ltda’”, precisó la Cancillería.

Sanclemente también fue director de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) entre 2005 y 2010 y gerente del sistema de transporte público de Bogotá Transmilenio entre 2012 y 2014.