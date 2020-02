Hombre mata de manera cruel a su hija de 4 años y se suicida ahorcándose en un árbol

En el departamento de Cauca, Colombia, una menor de cuatro años fue asesinada por su padre, identificado como Eibar Tafur, y luego se suicidó tras cometer el delito.

El crimen ocurrió en el sector de Los Anayitos y la niña fue hallada muerta por las autoridades en la sede de Medicina Legal para examinar su cuerpo y esclarecer las causas de su deceso.

Según informó Caracol Noticias, el individuo llegó hasta la vivienda de su expareja, debido a que era el cumpleaños del abuelo de su hija. El individuo aprovechó para estar con la menor, tras tener negadas las visitas, por amenazar a la familia de la madre de la niña.

Durante la fiesta, Eibar Tafur le ofreció dulces a la niña y la hermana mayor de la afectada, María Clara Tafur, señaló que no la podían dejar sola, por lo que decidieron que su abuelo la acompañe; pero cuando bajó, “él decidió irse con la menor”.

Ante este hecho, empezaron a buscar a la agraviada y la mujer indicó: “Fui donde la policía y me dijeron que no me podían colaborar hasta que no tenga el papel donde diga que el padre no podía tener a la niña”.

Tras el deceso de la menor, el citado medio señaló que el fatídico hecho sucedió por problemas en la relación de pareja entre los padres de la agraviada.

Luego de asesinar a la menor, Eibar Tafur se suicidó y fue hallado muerto por la Policía del Cauca (Colombia), debido a que se ahorcó con una soga en un árbol.