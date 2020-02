Captan a comerciantes pelando patas de pollos con la boca para ofrecerlos en los mercados [VIDEO]

Ocho trabajadores de una planta de procesamientos de pollo en el noreste de Nong Khai, Tailandia, fueron descubiertos pelando las patas de pollos con la boca, hecho que generó una serie de comentarios debido a las enfermedades que se podrían trasmitir ante la falta de medidas sanitarias.

Los funcionarios de salud tomaron leves medidas contra esta práctica, luego que se difundiera un video en las redes sociales de Nong Khao Online News. Ordenaron a los trabajadores usar alicates para realizar este trabajo y no presentaron ninguna denuncia contra el dueño del negocio.

“Parece que no cometieron ningún delito. Incluso los funcionarios provinciales no han presentado denuncia alguna. Sin embargo, si la fábrica no cumple con las órdenes de dejar de usar las bocas, entonces podrían ser sancionados", dijo el coronel de la policía de Ban Duea, Techarat Pathumchart.

En el video se visualiza a los trabajadores usar la boca para sacar la piel de las patas de pollo y luego escupir la grasa. Las piezas del ave son arrojadas en un balde o en un saco que se encuentran en el piso.

Watcharapong Homwuttiwong, un dentista de la oficina provincial de salud, dijo que usar la boca para morder la carne podría provocar la transmisión de bacterias en el sistema respiratorio y digestivo por la saliva, así como enfermedades de las encías, caries, paperas, herpes, gripe, etc.

“Podría ser fatal si las enfermedades inflamatorias como la hepatitis A y B se transfieren y se transmiten a otros”, dijo Watcharapong.

Nonglak Payakprom, dueño del negocio, aseguró que las bocas humanas eran más eficientes que el uso de herramientas.

"Antes usábamos alicates, pero demoraba cerca de 5 minutos quitarle la piel a cada pata. Esos cinco minutos lo podemos utilizar para limpiar hasta 5 patas”, agregó Payakprom. Las autoridades decidieron cerrar la planta de limpieza de pollos para capacitar a los trabajadores en el uso de herramientas.