Padrastro finge ser su hijastro y atrapa a acosador que lo contactó por redes sociales [VIDEO]

Un niño de 11 años sufrió acoso sexual por parte de un hombre, luego que lo haya conocido en un gimnasio en el barrio de Nueva Pompeya de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Ambos nunca habían entablado una conversación, hasta que el sujeto de 23 años, que se desempeña como entrenador personal, lo contactó a través de varios mensajes por Instagram. En una oportunidad, el individuo lo invitó a jugar play y luego le pidió que se encuentren para conocerse más, según información del portal Infobae.

A pesar que la víctima nunca les contó a sus padres sobre este suceso, su padrastro descubrió que el niño estaba sufriendo acoso sexual, por lo que se hizo pasar por el menor y se contactó con el individuo.

Esto permitió que ambos lleguen a un acuerdo para encontrarse, pero el entrenador no pensó que encontraría a los agentes policiales, a la madre y al padrastro del agraviado.

Cuando realizaron la denuncia, la pareja de la madre del afectado contó cómo se dio cuenta del acoso sexual: “Había estado llorando, porque se le rompió el celular cuando fue a jugar con su padre biológico. Lo mandamos a arreglar y me pidió mi teléfono. Luego vinieron unos amiguitos y estuvieron hablando en la sala con esta persona que se llama Emanuel Infante, que por suerte está detenido”.

El padrastro también indicó que, como su hijastro no cerró su cuenta de Instagram, le llegó un mensaje del entrenador. “Cuando me llegó la notificación decía: ‘Hola, ¿cómo estás bebé? Tenemos que encontrarnos’; pero, lo que más me llamó la atención es que Emanuel le pedía que le regale un bóxer”.

Tras detener al individuo, los agentes hallaron en su bolso: tres preservativos, un frasco de Estanozolol 10, esteroides y dinero en efectivo.