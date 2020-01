Padres intentan darle vodka a su bebé y lo registran en video

Un indignante video ha sacudido Internet, causando el rechazo de cientos de personas. Se trata de unos padres colocando una botella de vodka sobre la boca de su pequeño hijo, al parecer intentando que el bebé consuma alcohol, aunque no se precisa si esto en verdad sucedió. Las imágenes fueron compartidas por ellos mismos. El hecho ocurrió en Nueva Zelanda.

Según informó Daily Mail, en el video que fue eliminado, se observa al padre sosteniendo al bebé, mientras la mujer coloca la botella sobre su boca. El niño solo tenía puesto un pañal, y estaba recostado sobre una cama.

Se sabe que el porcentaje de alcohol de la bebida era de 4,8%. El video publicado fue acompañado con descripciones que contenían rostros graciosos. Desde que el material fue compartido, el hombre fue centro de críticas por su actitud con el bebé.

Pero no se quedó callado y a través de redes sociales respondió: “Estoy siendo amenazado por una publicación en Facebook por el video sobre mi bebé. Mi esposa, yo, y un par de amigos estábamos bromeando”.

Además, añadió que sería un mal padre si es que dejaba que su hijo consumiera alcohol. “Soy un padre y mis hijos son mi corazón”.

Sin embargo, se hizo pública otra imagen del mismo hombre que correspondería a unas semanas atrás, en la que se le ve sosteniendo un vaso de cerveza, de la misma manera, sobre los labios de su bebé. Esta también había sido publicada por él mismo.

No sería la primera vez que el padre captura momentos de su niño con alcohol

En esta foto, el texto que la acompaña dice: “Su primera víspera de Navidad y cerveza”. Igual como ocurre con el vodka, no se precisó si el niño llegó a ingerir la bebida o no.

Ante los hechos, expertos de la salud criticaron la actitud de los padres, calificándolos de “ignorantes e irresponsables”. En tanto, la policía de Nueva Zelanda confirmó que no habían recibido ningún informe respecto al video y agregaron que no es posible confirmar si esto se trataría de un delito penal hasta comprobarse si el bebé ingirió o no el contenido de la botella.