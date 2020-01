China inicia la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus [VIDEO]

La alerta sanitaria causada por el brote del coronavirus en China ha impulsado la búsqueda de una vacuna para contrarrestarla.

Científicos asiáticos emprendieron los trabajos para combatir y derrotar al virus de Wuhan, que ha acabado con la vida de al menos 56 personas en el país e infectó a 2047, mientras que en países como Francia y Estados Unidos, se registraron nuevos casos.

Xu Wenbo, integrante del Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), explicó que los investigadores elaboran un remedio ‘’después de lograr aislar con éxito la primera cepa del virus’’, recoge EFE.

Según el especialista, los científicos del CDC utilizaron secuenciación genética de rápido rendimiento para identificar a los patógenos al día siguiente de recibir las primeras cuatro muestras a inicios de año, proveniente de Wuhan, epicentro de la enfermedad.

Esta ciudad de 11 millones de habitantes se encuentra en cuarentena ‘de facto’ desde el pasado jueves, por disposición de las autoridades de China.

"Sigue casi todo cerrado. Algún supermercado abierto, con productos", cuenta a EFE desde Wuhan, Juan Pablo, un investigador uruguayo atrapado tras la alerta.

"No hay máscaras ni alcohol en ningún lado. No está permitido el transporte que no sea de emergencia y las ambulancias pasan para todos los lados transportando pacientes", explica.

Medidas para evitar la propagación del coronavirus

China amplió las medidas de prevención del virus de Wuhan, luego de que decenas de sus regiones declaren la máxima alerta sanitaria.

Han prohibido la venta de animales salvajes y vivos en mercados, supermercados, restaurantes y por internet, ya que estiman que el brote surgió en un mercado donde es habitual este tipo de comercio.

Por su parte, Pekin esteriliza tres veces al día todas sus estaciones de metro, tren y autobús, así como los buses donde se transportan millones de personas a diario.

“China está en un momento clave para prevenir y controlar el brote de coronavirus. La semana de vacaciones del Año Nuevo lunar es el mejor momento para que tenga lugar un aislamiento y desinfección masivas”, sentencia Ma Xiaowei, director de la Comisión Nacional de Sanidad.