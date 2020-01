“Agradéceme que no te pegue un tiro”, la cobarde frase de un sujeto tras agredir a su expareja [VIDEO]

En el barrio de Tolosa, de la ciudad de La Plata, en Argentina, una mujer de 25 años denunció que fue golpeada por parte de su expareja.

La agresión ocurrió el último fin de semana y la víctima, identificada como Magalí Lencina, señaló, en una entrevista para el portal Crónica, que se siente preocupada y con temor.

PUEDES VER: Sujeto asesina de un balazo en la nuca a su pareja en frente de sus dos hijos

“Nunca me pegó antes. Hubo casos de otros tipos de violencia, pero nunca me levantó la mano. Estaba en la puerta de mi casa, salí y estuve conversando con un amigo, y justo él viene caminando y le pegó. Como me metí, también me agredió. Luego de eso le dije: ‘Mira lo que hiciste’. Él me miró y otra vez me golpeó. Cuando se fue y me dejó tirada me dijo: ‘Agradéceme que no te pegue un tiro’”, aseveró.

La agraviada también indicó que se separó del sujeto, identificado como Ezequiel Ferreyra, debido a que era “una relación muy enfermiza”. A pesar de que ya habían terminado, la víctima afirmó que el hombre la vigilaba constantemente.

Asimismo, la chica indicó que emitieron una orden perimetral al agresor de 200 metros, debido a que el atacante vive a una cuadra de ella. “Estoy pensando en mudarme por mi familia, pero lo peor de todo es que la madre de él me mandó un mensaje. Le dije que me molió a palos la cara y es más que suficiente para denunciarlo”.

Previamente, la afectada denunció este hecho a través de su cuenta de Facebook. Ella mostró sus fotos de antes y después de la golpiza. La víctima señaló que tiene miedo, debido a que no sabe cómo reaccionaría Ferreyra si algún día se cruzan.