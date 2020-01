Museo de Washington borra mensajes contra Trump en fotografía que registró la ‘Marcha de las Mujeres’

El Museo de Archivos Nacionales, ubicado en Washington ha hecho noticia este último viernes 17 de enero por la presentación de una fotografía feminista en la exposición que celebra los 100 años del sufragio femenino en Estados Unidos.

La imagen, que fue tomada por el fotógrafo Mario Tama, muestra a decenas de mujeres en la capital del país norteamericano protestando por los comentarios machistas emitidos por Donald Trump. Sin embargo, la polémica se desató después de notar que algunas de las pancartas que aparecen en la foto, tenían la palabra 'Trump’ difuminada.

La exposición por el centenario del establecimiento del voto femenino en Estados Unidos inicia con la potente imagen de la Marcha de las Mujeres realizada en enero de 2017. Mide 1.25 cm x 1.76 cm y está expuesta en el Museo de Archivos Nacionales en Washington D.C.

En una primera vista, se observa a decenas de mujeres protestando contra las declaraciones machistas de Donald Trump, ''grab them by the pussy'', que salieron a la luz ese mismo año. Sin embargo, al acercar la imagen se puede ver que varios de los carteles con mensajes en contra del presidente de Estados Unidos fueron alterados.

En varios carteles que aparecen en la imagen, se ha difuminado el nombre 'Trump'. Créditos: Mario Tama.

Como se puede observar, la palabra ''Trump'' luce difuminada, algo que se repite en todos los carteles de la imagen. El museo ha respondido que la decisión de editar la fotografía llegó por parte de gerente de agencias y personal del establecimiento.

''Como agencia federal no partidista y no política, borramos las referencias al nombre del presidente en algunos carteles, para no involucrarnos en la controversia política actual", señaló la portavoz de los archivos, Miriam Kleiman, en una respuesta enviada al diario Washington Post por correo electrónico.

Fotografía original. Créditos: Mario Tama

"Si no quieren usar una imagen específica, entonces no la usen. Pero confundir al público es reprensible. El jefe de los Archivos tiene que arreglar muy rápidamente este daño. Mucha historia es desordenada, no hay razón por la cual los Archivos no pueden ser sinceros acerca de una foto de una marcha de mujeres ", señaló el historiador de la Universidad de Rice, Douglas Brinkely.

Ante la insistencia de los medios, los funcionarios del museo no han podido dar ejemplos de otras fotografías alteradas por las mismas razones expresadas inicialmente. ''La modificación de la imagen fue un intento de nuestra parte para mantener el foco en los registros ", añadió Kleiman.