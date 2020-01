Publican nuevo video que revela segundo misil que derribó avión de Ucrania

El pasado 8 de enero, un misil por parte de Irán derribó un avión Boeing 737 de la aerolínea Ukraine International Airlines, en la ciudad de Teherán. En el accidente aéreo murieron 176 personas. Este miércoles se conoció que existe otro video con un segundo ataque.

El diario estadounidense The New York Times publicó un video en el que se observa que, otro misil impactó contra el avión ucraniano. Además de ello, se observó que el ataque fue hecho desde una base iraní a 12 kilómetros.

El video muestra que el avión no fue derribado al momento del ataque. En este clip se ve cómo da vueltas y se enciende en llamas, hasta que se impacta cerca del pueblo Khalaj Abad luego de una fuerte explosión.

Cabe destacar que la primera embestida no logró tumbar el aeroplano, pero si inutilizó el transpondedor para los siguientes dos misiles.

The New York Time dijo que, el video publicado a través de YouTube a las 2: 00 a.m., fue grabado por un iraní, desde el techo de un edificio.

Restos del avión ucraniano Boeing 737-800. Foto: AP

Ucrania quiere ahora establecer si el derribo del avión se debió realmente a un “error humano” o fue “pretendido”, según dijo el martes Andréi Yermak, de acuerdo con la agencia UNIAN.

Yermak reconoció el martes que Ucrania está evaluando si llevar el derribo del avión ucraniano al Consejo de Seguridad de la ONU, pero subrayó que primero quiere establecer si el aparato fue “atacado deliberadamente o no”.

Este jueves se reunirán además en Londres los ministros de Asuntos Exteriores de los países con víctimas por el derribo del vuelo PS752 a fin de coordinar sus acciones.

En el avión había 82 iraníes, 63 canadienses, once ucranianos (dos pasajeros y nueve tripulantes), diez suecos, cuatro afganos, tres alemanes y tres británicos.

Canadá, que fue el primer país en denunciar que el avión fue derribado por un misil, ha insistido en la necesidad de que también sus expertos tengan acceso al lugar de la tragedia.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, agradeció el martes en una conversación telefónica con Zelenski sus esfuerzos por asegurar la participación canadiense en las pesquisas.

Además le pidió ayuda en el diálogo con las autoridades iraníes para identificar a las víctimas.

Con información de EFE.