“Me quedé dormido de la borrachera”: Hombre quedó encerrado en bar y llamó a la policía para que lo rescaten

Un hombre de León (España) tuvo que llamar a la policía local para ser rescatado del bar en el que se quedó encerrado tras quedarse dormido a consecuencia de una noche de alcohol.

La Guardia Civil recibió la llamada en horas de la mañana del domingo, cuando el establecimiento en cuestión aún estaba cerrado. El interlocutor, de nombre David, afirmó haberse quedado dormido dentro de un baño, según reporta el medio León Noticias.

“Estoy aquí en un bar de la Virgen del Camino y me he quedado encerrado. Lo han cerrado hace un buen rato y me he quedado en el baño”, comenta el afectado. “Estaría abierto hasta las 12 (de la noche), pero yo fui al baño y me quedé dormido de la borrachera y aquí estoy”, agregó.

“Bueno, vale, entiendo que fuiste al baño y... Una mala noche. Te quedaste dormido en el baño y ellos se marcharon”, indica el oficial en otro momento, y añade: “Del baño habrás podido salir, ¿no?”

El sujeto le responde: "¡Hombre, claro, yo me estoy tomando una caña ahora, dentro de la barra!”, y echa a reír. “Ah, mira, mira, qué bien”, le replica el sorprendido agente, quien le recomienda que hubiese sido mejor que tomara “un café”.

La Guardia Civil respondió al pedido de auxilio y accedió al interior del bar, sacando de allí al hombre sin mayores problemas.

“Ha sido una anécdota muy simpática. Ya han bautizado el baño como el ‘servicio dormitorio’, así que igual tengo que poner un colchón”, bromeó al respecto José Froilán, dueño del bar, en declaraciones al diario El Norte de Castilla.