De las alcantarillas al ‘’final de sus vacaciones’’: a cuatro años de la captura de ‘El Chapo’ Guzmán [FOTOS]

Hace cuatro años Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue capturado luego de que las autoridades de México y Estados Unidos lo sindicaran como el hombre más buscado del narcotráfico.

Tras protagonizar dos fugas en las cárceles más seguras del país azteca, el capo del Cártel de Sinaloa se mantuvo en la clandestinidad hasta que lo atraparon un 8 de enero del 2016.

El operativo ‘’Cisne Negro’’ había sido coordinado y comandado por Marco Antonio Ortega Siu y congregó a un grupo élite de la Marina de México capacitada por el Comando Norte de Estados Unidos, recoge Infobae.

La accidentada captura de ‘El Chapo’

Los agentes localizaron una vivienda en Las Palmas, una pequeña localidad de Los Mochis en Sinaloa, en donde presuntamente iban a dar con el fugitivo Guzmán.

A las 4:00 a.m., irrumpieron en la vivienda y todo quedó registrado en la cámara que portaba uno de los uniformados en su casco.

Inmediatamente se desató una balacera entre los policías y los guardaespaldas de ‘El Chapo’, quien aprovechó el fuego cruzado para escaparse por un túnel de drenaje con su jefe de seguridad, Iván ‘El Cholo’ Gastélum.

Mientras se escabullían por las alcantarillas, el temido narcotraficante y Gastélum se vieron obligados a salir a las calles ya que el agua de las lluvias llegó a su tope e imposibilitaba el paso.

‘El Chapo’ y su compinche robaron un automóvil y cuando creía que volvía a escapar de la justicia, fueron detenidos por la Policía Federal.

“Se me acabaron las vacaciones”, expresó Guzmán Loera, según el testimonio de ‘Tiburón’, el oficial que retuvo al sanguinario narco pese a que quiso sobornarlo.

"Comandante dígame qué quiere, pero ya écheme la mano (…) es más, le dejo 50 millones de dólares para que no vuelva a trabajar nunca en su vida”, recoge Milenio de las declaraciones de ‘Tiburón’.

Presa de la angustia, ‘El Chapo’ Guzmán también le ofreció algunas empresas en Sinaloa con tal de que los dejara escapar.

“Comandante, no se vale. Tanto huir y tanto dinero para que usted venga y me entregue. No se vale”, afirmó el detenido, quien desde entonces fue puesto a disposición de un tribunal en Estados Unidos que lo sentenció a cadena perpetua en el Alcatraz de las Rocosas.