Pasajera presintió accidente del avión ucraniano que se estrelló en Irán

El pasado miércoles 8 de enero, un avión Boeing perteneciente a la aerolínea Ukraine International Airlines, se estrelló en Teherán, capital de Irán, desde donde despegó.

Las 176 personas, entre pasajeros y tripulación murieron inmediatamente. Sin embargo, Sheyda Shadkhoo, una de las víctimas llamó a su esposo 20 minutos antes del accidente debido a un mal presentimiento.

Sheyda Shadkhoo se encontraba en Teherán visitando a su familia y, tras unos días de vacaciones, planeaba regresar a Canadá en el vuelo PS752 de Ukraine International Airlines. Sin embargo, apenas un rato después del despegue, la nave se estrelló de manera fatal matando a todas las personas a bordo.

Unos minutos antes del accidente aéreo, la mujer llamó a su esposo, Hassan Shadkhoo, para pedirle que la tranquilizarla y le dijera que ''todo estaría bien''. Sheyda estaba informada la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, y tenía un mal presentimiento respecto al vuelo.

Sheyda Shadkhoo estaba preocupada por la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. Créditos: New York Post.

“Hablé con ella 20 minutos antes de que despegara el avión”, señaló su esposo desde Toronto. “Ella quería que le asegurara que no iba a haber una guerra. Le dije que no se preocupara. Nada va a pasar”,, agregó a un medio estadounidense.

Tras una breve conversación, la pareja colgó y no volvieron a comunicarse. Por otro lado, Sheyda Shadkhoo publicó una selfie antes de abandonar Irán con lo que parecería un mensaje premonitorio: ''Me voy pero... lo que dejo atrás me preocupa. Detrás de mí, detrás de mí. Tengo miedo por las personas detrás de mí''.

Restos del avión de Ukraine Airlines que se estrelló en Irán. Créditos: CNN.

‘'Ella lo sabía. Miré su cara y el poema que escribió'’, indicó su esposo. Hasta el momento, autoridades estadounidenses y canadienses han pronunciado que fuentes confiables sindican a las fuerzas iraníes como autores materiales del accidente. Frente a esto, Irán ha negado tener responsabilidad.