El preciso momento en que misil disparado por Irán derriba el avión ucraniano [VIDEO]

Imágenes inéditas ratifican lo que el gobierno estadounidense viene afirmando: la aeronave ucraniana fue derribada por la teocracia islámica. Así también lo afirma Justin Trudeau, jefe de Estado canadiense.

El medio que confirma la veracidad del video, en el que se aprecia el instante en el que el misil colisiona con la aeronave, es The New York Times, que afirma que el avión ucraniano no explosionó al momento, sino que trató de regresar al aeropuerto y cayó poco después.

Una falla mecánica fue la tesis de las autoridades de Irán sobre el infausto incidente en el que fallecieron 176 pasajeros a bordo. Pero las teorías que distaban con la versión del gobierno iraní no tardaron en llegar.

“La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil iraní. Puede que esto no haya sido intencional”, informó en la tarde este jueves Justin Trudeau. Según indicó el Pentágono, el sistema anti-aéreo de Irán todavía estaba activo en las zonas sensibles de Irak, pues se temía represalias por parte del gobierno estadounidense.