Hombre fue a sacarse dos tumores y doctores le extraen un riñón sano

Un hombre de Neuquén (Argentina) denuncia que los doctores que lo intervenían para extirparle dos tumores de la columna vertebral terminaron extrayéndole un riñón que, de acuerdo a su versión, estaba en buenas condiciones.

“Se iba a sacar un tumor cancerígeno que estaba alojado entre la columna y el riñón, otro tumor está alojado en el pulmón. Cuando voy a la operación no me sacan ninguno de los tumores y me sacan el riñón. Hay documentación que dice que los riñones estaban perfectamente”, señaló Juan González, el afectado, a Telefé Noticias Neuquén.

PUEDES VER Hombre desfiguró rostro a su esposa mientras ella empujaba el cochecito de su bebé

Según el hombre, los doctores le dijeron que habían extraído el riñón porque “supuestamente molestaba para sacar el tumor”. Luego de la intervención, el joven asegura que su condición se ha agravado, pues ya no puede trabajar y los dolores intensos le obligan a tomar mayores dosis de calmantes.

González también denunció la desaparición del órgano extraído. "El riñón en el momento de sacarlo me lo robaron, no sé dónde está, nunca apareció”, comentó. Por estos hechos, el hombre ha denunciado al personal del hospital Heller.

PUEDES VER Profesora de jardín arroja al suelo a niño que dormía la siesta [VIDEO]

Los directivos del referido centro médico admitieron que el riñón fue descartado debido a una equivocación. “Por un error grave de quienes manipulan las muestras, la muestra fue descartada”, señaló Víctor Noli, director del nosocomio, quien añadió que el responsable confesó haber descartado el órgano, que traía la documentación del caso.

La dirección del hospital inició una investigación judicial para determinar por qué el riñón fue considerado un residuo patógeno en vez de una muestra a ser analizada posteriormente. El ministerio de Salud de la provincia también investiga el caso, según el diario Clarín.