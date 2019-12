Descubren impresionante estatua real de una esfinge en Egipto

Una misión arqueológica descubrió la estatua de una esfinge real en la provincia de Minya, El Cairo. El hallazgo ocurrió el sábado 14 de diciembre y se suma a otras importantes investigaciones realizadas en la necrópolis de Tuna el Yebel.

Se trata de una pequeña estatua realizada de piedra caliza. Mide 35 centímetros de alto y 55 centímetros de largo, informó el Ministerio de Antigüedades de Egipto.

Gamal El Samastaui, director general del Ministerio, destacó las características de la estatua y prometió continuar investigando en la zona en busca de respuestas sobre cómo llegó ahí.

"Las claras y bellas características y detalles de la estatua reflejan las habilidades del antiguo escultor egipcio", aseguró.

En los últimos tres años, el sitio arqueológico ha sido protagonista de excavaciones en las que se encontraron un valle de momias, varios cementerios y catacumbas con ataúdes de piedra y madre.

Esfinge real pequeña. Foto: Ministerio de Antigüedades de Egipto

Junto con la pequeña esfinge también se hallaron una serie de amuletos hechos de cerámica que pertenecieron a la dios Bes. Asimismo, vasijas de arcilla, un ostracon de alfarería y una botella de alabastro.

Una momia de gato egipcio guardaba asombroso contenido

Un grupo de científicos descubrió lo que hay en el interior de una antigua momia felina en Egipto y se llevaron una inesperada sorpresa. La pieza lleva aproximadamente 2500 años.

De acuerdo con la página del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (INRAP), la momia debía contener un gato en su interior. Sin embargo, la digitalización reveló más objetos.

Conservada en el Museo de Bellas Artes de Rennes, en Francia, la momia fue estudiada con tecnologías digitales que permitieron desvelar lo que hay en su interior sin las necesidad de abrirla, informa Sputnik.

Momia felina cristalizada.

Los científicos la sometieron a un tomografía computarizada y luego lo recabado se procesó para realizar modelos 3D en tamaño real del contenido de los restos. Estos prospectos fueron después analizados con tecnología de realidad virtual y aumentada.

Gracias a esto la momia se pudo volver “transparente”. En el interior, los especialistas hallaron varios restos de gatos y no de solo uno. No obstante, no se encontraba el cráneo, las vértebras y las costillas.

En el lugar de la cabeza había una bola de textil y también cinco patas traseras y tres colas incompletas.