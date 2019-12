Han transcurrido tres meses desde que María Elena Ríos, la mujer saxofonista, fue atacada con ácido cuando caminaba cerca de su domicilio junto a su madre, quien también fue alcanzada por el corrosivo líquido. A sus 26 años, la originaria de México sobrevivió al atentado, pero ahora vive una completa pesadilla al no encontrar justicia.

Tras el trágico incidente, los días de María Elena pasan en un frío cuarto del Hospital Civil Aurelio Valdivieso, donde ha sido sometida a diversas intervenciones quirúrgicas, ya que el brutal ataque le dejó graves secuelas en varias partes del cuerpo.

La joven es egresada del Conservatorio de Puebla y su último evento fue en el Primer Encuentro de Directores de Bandas de Oaxaca de este año. Desde la cama de un hospital, la joven asegura que el responsable de la agresión es el empresario y diputado local, Juan Vera Carrizal, quien incluso la ha amenazado de muerte después del ataque, reveló el diario El Universal.

“María Elena Ríos trabajó conmigo y tenemos una amistad, pero eso no implica nada. Si tienes un estilo de vida sano así te va, pero si tienes un estilo de vida fuera de lo normal vas a tener problemas. Yo siempre me he comportado de la mejor manera que hizo el atroz hecho”, replicó en un programa de radio local 88.5 FM.

Mujer saxofonista atacada con ácido clama por justicia porque su agresor sigue libre [FOTOS]

Los familiares de María Elena Ríos afirman que la Fiscalía General del Estado cuenta con un retrato hablado del atacante y que la escalofriante escena fue captada por las cámaras de seguridad. Pese a las evidencias, las autoridades no han tomado cartas en el asunto.

“Hemos estado buscando ayuda en el caso, pero debido al poder que ejerce el empresario, nadie ha querido ayudarnos”, señalaron familiares al rotativo.

Oídos sordos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue abordado por la familia de María Elena, quienes le solicitaron su ayuda. Inmediatamente, la autoridad delegó a una funcionaria para darle seguimiento al caso, pero con el pasar de los días alegó que es un asunto de orden local.