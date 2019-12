Cirujano es investigado por tener relaciones sexuales con su paciente tras operarle los senos

En Inglaterra, un tribunal médico acusó a un cirujano plástico de 48 años, identificado como Renato Zaccheddu, de decirle a una paciente que le iba a devolver “su sensualidad” con la intención de sostener relaciones sexuales con ella.

La mujer invitó al médico a un restaurante de carnes en agradecimiento a la operación que se sometió. El hombre manifestó que luego de ello, fueron a un hotel por una botella de vino tinto y tuvieron sexo.

La paciente alegó que el doctor la hizo sentir incómoda, debido a que ella sintió que la estaba usando para acercarse a ella.

Tras una investigación por parte del Consejo Médico General, se determinó que la mujer sufría de depresión y problemas de dismorfia corporal.

Renato Zaccheddu, que trabajaba en una clínica de Manchester (Inglaterra), admitió que tuvo relaciones sexuales con su paciente, pero la mujer indicó que no hubo contacto físico entre ellos.

El Servicio del Tribunal de Médicos Practicantes manifestó que ambos se conocieron cuando la paciente solicitó una cirugía de sus senos y labios. Sin embargo, la mujer estuvo embarazada y el cirujano plástico se negó a operarla.

La cirugía se logró posponer y la paciente indicó que se sintió incómoda cuando Renato Zaccheddu le realizó sus marcas preoperatorias.

“Después de mi alta, recibí un mensaje de texto y me preguntó sobre la recuperación de la cirugía e intercambiamos mensajes. Él me estaba diciendo que fui una ‘niña hermosa’ y que me devolvería mi ‘sensualidad’”, manifestó la agraviada.

El hombre expresó que le sugirió ir a su habitación luego que hayan tomado vino y le envió un mensaje, porque dejó sus aretes; pero la agraviada aseguró que se hubiese sentido incómoda, si lo hubiese visto nuevamente. Renato Zaccheddu negó la conducta sexual inapropiada hacia la mujer durante el procedimiento médico.