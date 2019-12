Le extirparon parte de su lengua por un cáncer y ahora tiene una nueva hecha con piel de su brazo

En Inglaterra, una mujer de 36 años, identificada como Stephanie Wigglesworth, fue diagnosticada con carcinoma de células escamosos tras notar una úlcera en su lengua.

Este hecho permitió que sienta hormigueo en su lengua antes que se adormezca, por lo que tuvieron que extirparle este órgano. Sin embargo, ella contó cómo obtuvo una nueva gracias a la piel de uno de sus brazos.

La mujer fue sometida a una cirugía de seis horas, donde los cirujanos le cortaron el cuello y partieron su lengua en la mitad para ponerle la piel, el músculo y una vena de una de sus extremidades.

Según informó The Sun, luego de la operación, Wigglesworth se alimenta a través de un tubo por la garganta y no puede hablar como antes. “La operación fue larga y estaba exhausta cuando me desperté”, afirmó la paciente.

Además, la mujer de 36 años indicó que su brazo, donde le quitaron su piel, le dolía más que su boca. Incluso, afirmó que quiere recuperar su antigua voz, pero no puede. “Solo tengo que aceptarla”, agregó.

Stephanie Wigglesworth tenía esta úlcera recurrente en su lengua y sintió el hormigueo y adormecimiento desde enero del 2013 y eso también le provocaba migrañas dolorosas. Por ello, acudió a un centro de salud y ella afirmó que no le diagnosticaron nada sospechoso.

La mujer decidió buscar a través de Google los síntomas y descubrió que podría tener cáncer de lengua. “Leí que la tasa de supervivencia era tan baja. Entonces, llamé a mi neurólogo e insistí en que me revisen”, señaló.

El hospital donde se atendió, le indicó que tenía cáncer y Wigglesworth afirmó que “se lo merecía”, debido a que fue fumadora.