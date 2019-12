Fabián Tablado, el femicida que mató de 113 puñaladas a su novia, saldrá libre en febrero

En 1996, Carolina Aló fue asesinada brutalmente por su novio en la ciudad de Tigre, Argentina. Su agresor, Fabián Tablado, se empecinó sádicamente le dio 113 puñaladas. En 1998, fue condenado a 24 años de cárcel por la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro.

El caso de Carolina Aló, de 17 años, representa uno de los femicidios más brutales de la historia argentina. No obstante, una decisión reciente de la Justicia dará por terminada su penitencia el próximo 28 de febrero de 2020.

La reciente noticia ha causado desazón y rechazo por parte, sobre todo, de los familiares de la víctima. El padre, Edgardo Aló, no entiende por qué Tablado saldrá libre si hace seis años el feminicida sumó una nueva condena de dos años y medio por haber amenazado a su exesposa.

Según detalla Infobae, en abril del 2012 Roxana, la madre de los mellizos de Fabián Tablado, recibió llamadas del homicida en las que la amenazaba para restablecer su relación con él.

“Ya está todo organizado”, “te vas a querer matar”, “te digo que las cosas van a cambiar”, “si no volvés conmigo, yo tengo muchos contactos, Roxana”, “yo me voy a reír de vos en la concha del mundo” y “si no volvés conmigo, te juro por Dios que el único pensamiento que vas a tener voy a ser yo”, fueron algunas de las advertencias que le hizo.

Carolina Aló tenía 17 años cuando la asesinaron.

Pese a esto, en 2013 la Sala III le concedió a Tablado el beneficio de salidas transitorias por haber completado dos tercios de su condena, y llegó a salir cuatro veces por semana de la cárcel.

“No puede ser que no se tome en cuenta que este asesino haya anunciado que cuando saliera iba a volver a matar y que matar no es fácil pero es una adrenalina que tiene que volver a vivir, todo dicho de su puño y letra", declaró padre de la víctima con mención al caso de Roxana.

“Yo le prometí en la tumba a mi hija que iba a ser la sombra de este chacal. Hace casi 24 años que recorro los tribunales para que no salga más y no entiendo qué sucedió ahora para que a este psicópata asesino lo liberen antes", agregó.

La decisión fue tomada en base a la Ley 2x1, vigente al momento del crimen, según informan los medios locales. Dicha decreto establecía que, transcurrido el plazo de dos años, se debía computar doble cada día de prisión preventiva.