Mujer afirma que se curó de los vómitos crónicos del embarazo fumando marihuana [FOTOS]

Sammy Warnes, de 30 años, está embarazada de su segundo bebé y fuma marihuana para, según ella, curarse de los vómitos crónicos que le produce su avanzado estado de gestación.

Según recoge el portal de The Mirror, la mujer de Reino Unido afirma que comenzó con esta práctica durante su primer embarazo y no hubo efectos colaterales que hayan perjudicado a la salud de su hija que ahora tiene 3 años.

Durante su primer embarazo, la medicación de su médico no le funcionó y comenzó a usar cannabis hasta que los síntomas desaparecieron a las 25 semanas.

La madre dijo que su primera hija nació sana y en forma. Por esa razón, cuando comenzó a experimentar los mismos síntomas en su embarazo actual, comenzó a fumar marihuana varias veces por semana.

Ahora que lleva 15 semanas de gestación, Sammy Warnes afirma que gasta 10 libras por semana para obtener su suministro de esta droga a través de internet.

“La cuestión es que los medicamentos recetados causan más daño. Existe el riesgo de defectos congénitos, por lo que son bastante temibles para ser justos”, dijo la mujer a los medios de comunicación.

Esta idea de fumar marihuana durante el embarazo se le ocurrió después de leer en un foro en línea que otras futuras madres usarían el medicamento Clase B para curar las náuseas matutinas graves.

“Me acaban de desanimar. La gente dirá ‘Oh, ella solo quiere ser una drogadicta’, pero no es eso en absoluto. Pero no me drogo”, afirmó a los medios.

Finalmente, reitera en que el uso de la marihuana durante el embarazo debe ser un tema que se ponga en debate.