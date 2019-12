Escolares arrancan los cuernos y rompen los ojos con ladrillos a rebaño de ovejas [FOTOS]

Unos escolares de Inglaterra golpearon a un rebaño de ovejas, arrojándoles ladrillos y arrancándoles los cuernos. El hecho sucedió en Alver Valley Country Park

El Tribunal Juvenil de Portsmouth (Inglaterra) indicó que los jóvenes se reían, mientras agredían al rebaño de ovejas. La fiscal del caso, Lucy Liningtonb, manifestó: “Un testigo, que llamó a los agentes policiales, manifestó que los chicos estaban arrojando ladrillos a los ovinos y de ahí les arrancaron los cuernos”.

Los agresores, que son dos adolescentes de 14 años, uno de 13 y otra muchacha de 15; llegaron a remover los cuernos de los ovinos completamente. Uno de los jóvenes también golpeó al animal con un trozo de madera. Además, uno de los cuadrúpedos perdió un ojo.

La fiscal indicó que la actitud de los chicos fue jovial, debido a que se rieron constantemente, a pesar del daño que les ocasionó a los animales. Cuando los agentes policiales llegaron hasta el lugar de los hechos, uno de los jóvenes le dijo: "Esto es divertido, pero no mueren, ¿verdad?”

A pesar del ataque, la joven de 15 años indicó a las autoridades que era una amante de los animales. El juez les dijo a los agresores: “Tratar a estas ovejas indefensas de esta manera es algo totalmente asquerosos. Si fueran adultos, irían directo a la cárcel. Me gustaría mandarlos a todos a prisión, pero la ley me indica que no puedo”.

Una de las oficiales que estuvo al tanto del caso, Anna Presswell, manifestó: “Estos incidentes fueron realmente impactantes y, según mi experiencia, este ha sido el caso más cruel causado por jóvenes a animales”.