Joven trans denuncia que le prohibieron el acceso a discoteca por su aspecto físico

Kiara Acosta, una joven trans de 21 años, denunció haber sido víctima de discriminación debido a su aspecto físico cuando intentaba ingresar a una discoteca de Buenos Aires, Argentina. El caso está siendo investigado por la fiscalía del lugar.

La noche del sábado pasado, la muchacha se dirigió con una amiga a Rose in Río, un local ubicado en el barrio bonaerense de Palermo. El relacionista público de la discoteca, Federico Dickmann, la detuvo argumentando que ella “no era tan linda” como su amiga y que estaba vestida “como una p***”.

“Sabían de antemano que yo soy una chica trans y por eso no me dejaron ingresar”, indicó Kiara a Infobae. Ella relata que se acercó al empleado diciéndole que solamente quería pasar un buen rato y que no haría escándalos, pero este insistió en prohibirle el acceso.

Ante dicha reacción, la joven grabó con su celular al relacionista, advirtiéndole que ella tenía una gran cantidad de seguidores en Instagram y Twitter. Este le respondió: “Tengo el mejor estudio de abogados. Perdés como en la guerra.”

A raíz de este incidente, la muchacha inició una fuerte campaña contra el local en las redes sociales, debido a sus prácticas discriminatorias. Esto ocasionó que Dickmann la contactara en privado para insistirle en que “contaba con dinero y un gran equipo de abogados” para defenderse.

La fiscal Mariela De Minicis, quien se encuentra a cargo de la denuncia hecha por Kiara, asegura que la causa está “en plena investigación” y que su despacho recaba elementos como testimonios y prueba documental que apoye los dichos de la denunciante.

“Rose in Río” ya había protagonizado un caso de discriminación en marzo del año pasado, cuando le negó el ingreso a Agustina Ríos Martínez, de 25 años, por “ser gorda”.