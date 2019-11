Encuentran a perro pintado de verde, que lloraba y buscaba comida en la basura [FOTOS]

Un joven de la ciudad de Petaling Jaya, en Malasia, publicó en su cuenta de Facebook muchas fotos de un perro pintado de verde. El chico fue identificado como Shazreen Othuman.

El perro estuvo llorando, mientras estaba buscando comida en una bolsa de plástico en los jardines. El joven puso en la descripción de las imágenes: “Cualquiera que haya hecho este gesto, debe estar mentalmente enfermo. Es totalmente inhumano hacer estas cosas”.

El estado del animal permitió enternecer a la gente de esta zona de Malasia al ver al perro pintado de verde.

Los especialistas indican que la pintura para el can es un elemento nocivo para ellos, ya que podrían ocasionar infecciones, heridas, quemaduras en la piel o hinchazón en los ojos.

Según el blog PETA Latino, no se recomienda teñir a los animales. “Aunque una limpieza rutinaria es necesaria e importante para muchas especies de animales de compañía, los procedimientos antinaturales de belleza, no benefician la salud personal y el bienestar de los animales. Esto implicaría muchos riesgos. No vale la pena hacerlo, porque es maltrato”, indicó el citado medio.

Además, y acorde a lo que publicó Wakyma, si se tiñe a un perro, éste podría tener dificultades para que se pueda relacionar con otros animales de su especie. “Los perros se reconocen por medio del olfato; en el momento en que uno nota un olor extraño o artificial en otro can, seguramente lo rechazarán. Estos cambios tan drásticos en su aspecto pueden producirle un sentimiento extraño, vergüenza, estrés o incluso ansiedad”, señaló.