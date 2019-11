Hombre acusado de agresión sexual afirma que su víctima “debería haberse tapado”

Richard Duncan, quien agredió sexualmente a una mujer, trató de defenderse asegurando que su víctima “debió haberse tapado” y que no era su culpa porque “ella no se quejó”. El incidente ocurrió en Dublín, Irlanda.

Una noche de febrero de 2017, una joven estudiante de medicina fue interceptada por el hombre de 42 años, quien, según la afectada, “me dijo mientras caminaba ‘te ves bien’, o algo así”. En ese momento, ella no le respondió nada porque aseguraba sentirse asustada para enfrentarlo, según el Irish Independent.

Media hora después, ella ingresaba con una amiga a un club nocturno cuando se cruzó con el mismo sujeto, quien le agarró el trasero.

La detective Orla Moynihan fue testigo del acto: "Lo observé agarrar la parte trasera y las nalgas de la mujer con un vestido rojo", indicó.

La afectada, cuya identidad no se reveló, confesó que en ese momento solo pudo decirle algo similar a “vete”. “Me sorprendió, no esperaba que sucediera, estaba molesta", afirmó.

Duncan respondía con groserías a las dos muchachas cuando fue atrapado por el Gardaí, la policía irlandesa. Él fue trasladado a una estación, donde pretendió responsabilizar del incidente a su víctima.

"Es su culpa, no tenía nada puesto. No es mi culpa, ella no se quejó. Soy alto y guapo, las mujeres me persiguen. Debería haberse tapado", dijo ante los oficiales.

La joven agredida presentó luego las evidencias que llevarían a que el acusado fuera hallado culpable de agresión sexual. Este desapareció durante el juicio luego de estar en custodia por una semana, pero fue luego arrestado y finalmente liberado bajo fianza por el juez, quien lo sentenciará el próximo año.

En una entrevista con The Independent, la profesora de criminología Jane Monckton Smith condenó la actitud exhibida por Duncan: “El consentimiento no se da en la forma en que alguien se viste. La defensa es arcaica al sugerir que este hombre tiene derecho a actuar según su propio sentido de derecho y nada más”, sentenció.