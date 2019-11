Cofundador de Pink Floyd envía mensaje a Evo Morales: “Tu gente necesita un líder como tú”

Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, envió un mensaje dirigido a Evo Morales. A través de un video publicado en Twitter, el bajista se mostró solidario ante la situación del expresidente boliviano.

“Espero que tu exilio se a corto, tu gente te necesita, necesitan un líder como vos”, inició el músico en referencia al asilo político del expresidente en México, quien presentó su renuncia ante los días de conflicto por las irregulares elecciones del pasado 20 de octubre.

El exlíder de la banda británica expresó su sentir mientras brindaba una entrevista al medio argentino La Garganta Poderosa. A través de Twitter ,el portal hizo llegar las palabras del músico.

“Evo Morales, si estas viendo esto, espero que tu exilio se a corto, tu gente te necesita, necesitan un líder como vos. No sólo has sido el primer presidente indígena en todo Latinoamérica, has realizado un trabajo maravilloso sacando a tanta gente de la pobreza”, indicó Waters.

“...esperando que puedas volver cuanto antes a tu casa, a tu amada Bolivia... donde quiera que estés, mi corazón estará contigo, así como también millones de corazones de millones de personas alrededor del mundo que creemos en los Derechos Humanos”, agregó el excompositor de la banda conceptual.

A su vez, Waters sostuvo que el país altiplánico está en crisis y que espera que Morales retoma las riendas del país. “Rechazamos el terror, el fascismo y el totalitarismo que es donde ha caído Bolivia este fin de semana”, finalizó.

Evo Morales llegó a tierras aztecas este martes 12 de noviembre en un avión militar. A su arribo, mostró gratitud al país. “Agradecerle profundamente al hermano presidente de México, al gobierno y al pueblo por salvarme la vida”, indicó.