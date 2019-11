La verdad detrás del ‘ritual satánico’ que denunció un político en Colombia [FOTOS]

El pasado domingo, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia denunció mediante su cuenta de Twitter sobre un ‘ritual satánico’ que venían realizando ‘un grupo de encapuchados’ supuestamente con el fin de promover el paro del próximo domingo 21 de noviembre cerca de la Catedral de Medellín.

“Anoche al frente de la iglesia del Poblado (Medellín) un grupo de encapuchados estuvieron haciendo rituales satánicos, “13” días antes del paro. ¿Coincidencia? (sic). El número 13 simboliza rebelión/rebeldía. Hay que orar por Colombia y rechazar aquellos que pretenden destruirla”, había sostenido vía Twitter, José Félix Lafaurie.

No obstante, trascendió que en realidad se trataba de un perfomance celebrado por el Museo de Antioquia que era dirigido por Analú Laferal, conforme reportó El Espectador de Colombia. Horas después, el político que alertó sobre el ‘ritual satánico’ reconoció su error.

“Me disculpo. Fui sujeto de un engaño, no obstante pregunte a dos personas que me enviaron las mismas imágenes si la información era correcta. Tendré aún más cuidado la próxima vez”, se lamentó el exviceministro de Agricultura.

Asimismo, Red+ detalló que el perfomance de Acciones Abiertas, respaldado por el Museo de Antioquia, realizan artes vivas en espacios públicos donde buscan “insertar el arte en la vida”. El nombre de la acción artística guiada por Analú Laferal se llama “La peregrinación de la Bestia”.

“La escena que indignó a José Félix Lafaurie hace parte de un concepto conocido dentro del arte como las acciones vivas. Una de las prácticas artísticas más complejas y radicales que se ha gestado en la historia del arte”, explicó un comunicado del Museo de Antioquia.