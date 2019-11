Evo Morales: “Mi pecado es ser dirigente indígena y cocalero” [VIDEO]

El presidente Evo Morales brindó una conferencia de prensa en la que afirmó que su decisión de renunciar a su cargo se debe a las agresiones contra los dirigentes sociales afines a su gobierno.

Dijo también que su único ‘pecado’, es “ser dirigente sindicalero, indígena y cocalero”. Criticó el accionar de los manifestantes promovidos, según él, por sus opositores Carlos Mesa y Luis Alberto Camacho.

“Lamento mucho que no quieran que Bolivia siga creciendo económicamente. Mi pecado es ser dirigente sindicalero e indígena. Mi pecado es ser quizás cocalero”, dijo.

“Estamos renunciando para que nuestros hermanos humildes dejen de ser pateados (...) familias pobres, humillados, no queremos que haya enfrentamientos. Hemos decidido renunciar a nuestro triunfo para que haya elecciones, todo por Bolivia, todo por la Patria”, agregó.

Dicho anuncio se hizo luego de que el general Williams Kaliman, comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, sugiriera a Morales que diera un paso al costado para que la crisis política se acabe en el país.

Denuncian golpe de Estado

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, también renunció este domingo a su cargo pocos minutos después de que el mandatario Evo Morales anunciara lo mismo en una rueda de prensa conjunta.

“En las últimas horas han buscado muertes y por eso el presidente Evo ha decidido renunciar”, aseveró García Linera, quien lamentó los acontecimientos que antecedieron a la decisión del líder indígena.

Morales y García Linera aparecieron juntos por sorpresa en una conferencia de prensa en la que también hicieron un llamado a la pacificación del país, convulsionada ante el presunto fraude electoral.

“El golpe de Estado se ha consumado, quiero que sepa el pueblo boliviano que hemos tomado esta decisión para que no se use la violencia por parte de estas fuerzas agresivas contra el pueblo, para que no maltraten a más familias”, sostuvo.

