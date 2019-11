“El golpe de Estado se ha consumado”: García Linera renuncia a la vicepresidencia de Bolivia [VIDEO]

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, también renunció este domingo a su cargo pocos minutos después de que el mandatario Evo Morales anunciara lo mismo en una rueda de prensa conjunta.

“En las últimas horas han buscado muertes y por eso el presidente Evo ha decidido renunciar”, aseveró García Linera, quien lamentó los acontecimientos que antecedieron a la decisión del líder indígena.

Morales y García Linera aparecieron juntos por sorpresa en una conferencia de prensa en la que también hicieron un llamado a la pacificación del país, convulsionada ante el presunto fraude electoral.

“El golpe de Estado se ha consumado, quiero que sepa el pueblo boliviano que hemos tomado esta decisión para que no se use la violencia por parte de estas fuerzas agresivas contra el pueblo, para que no maltraten a más familias”, sostuvo.

A pesar de que García Linera pudo haber asumido la presidencia, decidió seguir la ruta trazada por Morales. “Le seré siempre leal (al presidente), estaré siempre a su lado”, recalcó.

Luego de casi 14 años juntos en el poder, ambos cedieron a la presión popular de la ciudadanía en las calles, de la oposición, e incluso de las Fuerzas Armadas y de la Policía que se pronunciaron este domingo a favor de su renuncia.

Ahora el Ejecutivo quedará en manos de Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, de acuerdo al politólogo peruano Carlos Meléndez.

¿Qué harán ahora García Linera y Morales?

El ya exvicepresidente no especificó cuál es su siguiente paso, pero indicó que ambos "siempre estaremos del lado del más humilde" y "desde donde estemos seguiremos luchando".

“Estoy seguro que más pronto que tarde nuevamente Bolivia levantará cabeza, nuevamente Bolivia remontará este etapa tan triste, tan dolorosa, tan perversa, de ataque a la institución democrática, de ataque al pueblo boliviano”, dijo.