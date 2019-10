Vocera del gobierno de Chile: “¡Los vamos a encontrar y los vamos a arrestar!"

Karla Rubilar, la nueva vocera de gobierno, dio un mensaje televisado en medio del descontrol en Chile, donde se registra un siniestro en un centro comercial, que alberga un hotel y varios locales comerciales y de consultas médicas, en una céntrica esquina de Santiago.

“¡Los vamos a encontrar y los vamos a arrestar! Esta violencia nos hace hablar de violencia y no de lo que el país quiere. Este gobierno escuchó, no podemos solucionar los problemas de un día para otro. Estamos trabajando duro, pero no necesitamos más de estas imágenes", señaló Rubilar, que acaba de asumir el cargo.

PUEDES VER Protestas en Chile: incendian importante edificio comercial en centro de Santiago

“La violencia desmedida la vamos a condenar con ayuda de todos: bomberos, Carabineros, Fiscalía”, agregó.

Un total de 17 compañías de bomberos de Santiago acudieron al llamado para apagar el incendio que estalló en la esquina de las calles Santa Rosa y la Alameda, a cuatro cuadras del palacio presidencial de La Moneda, hasta donde intentaban acercarse miles de manifestantes.

El caos en Chile obligó a evacuar un edificio de viviendas de 19 pisos con locales de ropa y comida junto al centro comercial.

El incendio estalló en medio de las violentas protestas que se han mantenido durante todo el día en el centro de Santiago, por los intentos de manifestantes para llegar hasta el palacio presidencial.

Noticia en desarrollo.