Cecilia Pérez: ¿Quién es la ministra del Deporte en el nuevo gabinete de Sebastián Piñera?

View this post on Instagram

@teamchile_coch de Karate hace historia en #juegospanamericanos2019 . Oro panamericano para @_joaquingl ; Plata panamericana para @Susana li__ y @camilo.velozo y Bronce panamericano para @rodrigo.rojasm . Tremendo orgullo para Chile !! Y muchas felicitaciones a mi amigo @sensei_pardo_karate_ por esta alegría inmensa 👏👏🇨🇱🇨🇱🇨🇱