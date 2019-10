Exniñera que quedó embarazada del menor que cuidaba recibe 20 años de prisión

Con 20 años de cárcel fue condenada Marissa Mowry, una exniñera de Florida, Estados Unidos, que mantenía relaciones sexuales con el menor que cuidaba por tres años. Producto de esto, quedó embarazada en octubre del 2014.

De acuerdo al juez del condado de Hillsborough, la mujer abusaba del adolescente cuando este tenía entre 11 y 14 años. Luego del nacimiento del bebé, Mowry fue arrestada por los cargos de delitos sexuales.

Cuando la niñera quedó embarazada los padres pensaron que era hijo de su novio, pero su propio descendiente , identificado como Christopher, les dijo que le pertenecía a él. Esto se confirmó tras una prueba genética.

En el 2017 Mowry fue detenida cuando salía del parque temático Busch & Gardens, donde trabajaba vendiendo comida. En ese entonces tenía 25 años y fue cuando el menor comenzó a confesar ante las autoridades norteamericanas todo lo que había sucedido.

“Pensé en ella casi como una segunda hija… ¿Pensar en mi hijo como algo más que un niño? Quiero decir, estamos hablando de un niño que tenía 11 años“, declaró la madre del ahora adolescente luego de la sentencia a Bay News.

Meses después la acusada admitió lo sucedido aunque, según sus declaraciones, las relaciones que mantenía con Christopher eran consensuadas.

Luego de la condena, la madre y ahora abuela agregó que espera que esto no le cause problemas a su hijo en un futuro. “Una cosa que no quiero que él piense nunca es que está predestinado a tener problemas debido a esto, porque se necesitan dos padres y el otro (su hijo) es realmente increíble“, declaró al mismo medio estadounidense.

Actualmente el hijo de ambos tiene cinco años y, sorprendentemente, Mowry señaló a los medios que a pesar de que este hecho le cambió la vida, el padre del menor es “increíble”, ya que siempre lo lleva a la escuela antes de ir a la suya y es atento.