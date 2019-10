Nahir Galarza revela que está embarazada, pero no sabe quién es el padre

Nahir Galarza, la joven de 21 años que cumple cadena perpetua por asesinar a su exnovio en Argentina, confirmó que está embarazada de cinco meses. Ella se encuentra en la Unidad Penal N°6 Concepción Arenal, en Paraná.

La noticia fue revelada a través de una entrevista para Ahora, en la que Galarza confesó también que mantuvo oculta la noticia “por miedo”. Asimismo, dijo que no sabe quién es el padre.

PUEDES VER: Curiosa adicción a inhalar desodorante mató a un adolescente de 13 años

“Lo preferí así porque era lo más seguro. Tenía miedo”, explicó. Sin embargo, debido a que no se ha sometido a ningún estudio, ha sufrido una complicación este jueves, por lo que fue llevada con los médicos para ser atendida.

“Hasta ahora estaba tranquila y me sentía segura porque la única que lo sabía era yo y tenía cómo cuidarlo. Pero hace un rato tuve una pérdida y esta vez es un montón, por eso tengo miedo. Ahora estoy mejor y ya no me duele, pero no sé qué me van a decir los médicos. Mis abogados están presentando un escrito para que me atiendan”, detalló.

Nahir Galarza junto a su compañera de prisión.

Yanina Soledad Lescano, su compañera de celda y con quien el mes pasado posó para subir fotos a Facebook, es quien la está apoyando con consejos y cuidados como mamá primeriza. Agregó también que es consciente de que su situación generará polémica y fue precisamente una de las razones por la que ocultó su embarazo.

“Y en realidad mi idea era seguir esperando y aguantar lo que más pudiera, más que nada por este miedo, pero ahora no me quedó otra”, sostuvo.

No sabe quién es el padre

Al ser cuestionada por la paternidad de su bebé, Galarza dijo no estar segura de quién es, pero que el hecho de que sea interna “no quiere decir que no tengamos relaciones”, argumentó.

Con respecto a su relación con Matía Caudana, un joven encarcelado por narcotráfico en 2018, dijo que perdió el contacto con él.

“No es la única persona con la que me vi (...) Tengo otros amigos, compañeros, gente nueva que he conocido. Gente en la facultad o gente que me ha llamado, con la que pegué la onda o conocidos de mis compañeras”, explicó.