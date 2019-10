Doodle: Joseph Antoine Ferdinand Plateau, el físico que posibilitó el nacimiento del cine, es homenajeado por Google

Google decidió homenajear al físico belga Joseph Antoine Ferdinand Plateau con un ingenioso doodle. Su aporte al cine giró en torno a la creación de la ilusión de una imagen en movimiento mediante un dispositivo que llamó el fenaquistiscopio.

El doodle, que fue creado hoy, tiene como motivo medular el 218° aniversario del nacimiento de Ferdinand Plateau, quien nació en Bruselas en 1801. La consigna del arte animado es mostrar a los cibernautas el estilo del físico mediante diferentes imágenes y temas en múltiples plataformas de dispositivos.

Por otro lado, tras la celebraciones del 3 de octubre el gobierno alemán ha alentado a sus ciudadanos a plantar un árbol con sentido de una nueva nación ecológica.

El investigador se enfocó en estudiar la óptica fisiológica, particularmente el efecto de la luz y el color en la retina humana. Es menester mencionar que el físico fue uno de los científicos belgas más conocidos del siglo XIX.

La investigación de Ferdinand Plateau demostró cómo se forman las imágenes en la retina, señalando su duración, color e intensidad exacta. Tras su descubrimiento, creó un dispositivo estroboscópico en 1832, ensamblado con dos discos que giraban en direcciones opuestas.

Today's #GoogleDoodle celebrates Belgian physicist Joseph Plateau, whose visual perception research enabled the phénakistiscope—creating a moving image illusion that led to the birth of cinema 🎥



TIP: Check it out on desktop vs. mobile vs. Google App!



→ https://t.co/mxVXCfU4sc pic.twitter.com/DhzSP7yDBA