La historia detrás de la imagen viral de la mamá repartidora de PedidosYa [FOTOS]

Desde el jueves 3 de octubre del 2019, la fotografía de una mujer venezolana en Argentina con el uniforme de una empresa de delivery, específicamente de PedidosYa, junto a su pequeña hija en brazos, llamó la atención en las redes sociales y generó polémica en la opinión pública.

Reverso, una página web de Argentina que se dedica a la verificación de los hechos o fact checking de ese país y América Latina, contactó a la protagonista de la escena, de quien no se supo el nombre y aseguró, que ella se dirigía a la avenida Belgrano para activar su usuario de PedidosYa y luego llevar a su hija al jardín.

“Yo no trabajo con mi hija. Me acerqué a la avenida Belgrano a activar mi usuario de la aplicación. Yo me activo, llevo mi hija al jardín y luego de ahí salgo a trabajar. En ese momento, un señor me toma la foto. Me agarró desprevenida, no sabía que me la estaba tomando a mí. Yo llevo mi bici en la mano y llevo a mi hija conmigo, pero no me monto en ningún momento en la bici”, dijo la joven madre a través de una entrevista telefónica.

Para llegar hasta la mujer, Reverso se contactó “el abuelo repartidor de PedidosYa”, Jesús Morgado, su foto también se hizo viral: “Ella trabaja por Palermo (barrio conocido en Argentina), pero sin la bebé”.

Otro repartidor de delivery dijo que se trataba de una mujer de 30 años de edad, que hace nueve meses tuvo a su bebé.

La venezolana detalló que tiene dos primos que la ayudan con los gastos y con este nuevo empleo cubre las necesidades de su hija.

“Al mediodía me la empezaron a enviar en el grupo (de WhatsApp) de mis compañeros de PedidosYa. Algunos me hacían comentarios para bien, otros para mal, me decían que alguien podía llegar a demandar a la empresa. Me da miedo que esto me pueda perjudicar en algo. Esto es lo poquito que puedo agarrar para mantener a mi bebé”, dijo la mujer al medio argentino.

Argentina.

Además de ello, también se contactó a quien capturó la imagen, se trata de Juan Quiles, un fotógrafo profesional que hizo la publicación a través de la cuenta 3Estudios y en su personal de Facebook.

“Quiero que quede claro que nunca la ví andar en bicicleta con el bebé, si lo hubiese visto hubiese hecho esa foto, sin dudas. Yo estoy en contra de la uberización del trabajo y del paradigma del emprendedorismo como salida individual. Creo que la foto revela lo que yo pienso sobre este tema y me hago cargo”, dijo Quiles.

La fotografía de la mujer venezolana en Argentina fue compartida más de 8 000 veces en Instagram y en Facebook en menos de 12 horas.

Según los usuarios, la imagen muestra “un Estado ausente que no garantiza que los niños tengan vacantes en las escuelas, fomenta la precarización laboral y vulnera los derechos de las mujeres”. Mientras que otros criticaron al gobierno de Macri: “La cultura meritocrática macrista es inhumana”, “Empleo creado por Macri”.

Políticos argentinos también compartieron la imagen de la joven madre repartidora, que solo activaba su usuario de PedidosYa, para luego llevar a su hija al cuidado.