Le propusieron trabajar con masajista y acabó en un burdel: fue sometida pese a estar embarazada

Viajó cerca de 30 horas desde su natal Rumania hacia el Reino Unido con la ilusión de trabajar como masajista pero cayó en las redes de la trata de personas.

Una vez instalada en la ciudad, Robert Enescu (26) la obligó a trabajar como prostituta en un burdel de St Christian Road, en Coventry.

La víctima, cuyo nombre no puede ser revelado por temas legales, también era forzada a posar en lencería para sitios adultos de “mala muerte”, según informa Birmingham Live.

Fue el 20 de febrero de 2018 cuando Robert Enescu pidió un taxi para que la recogiera y llevara hasta ese lugar. Temía lo peor, pero no imaginaba que la pesadilla se acabaría gracias a Tahir Mehmood, el conductor del servicio.

Él llamó a la policía después de darse cuenta de que la joven rumana estaba llorando y le suplicó por ayuda.

“Le pregunté: ¿qué pasa amor? ¿por qué estás llorando? Paré el taxi y le dije: solo explícame qué pasó", contó Tahir Mehmood al medio británico.

“Entonces me dijo: no soy de aquí, vine cuatro días antes a hacer un masaje, pero me dicen que vaya a la prostitución, a tener relaciones sexuales, pero no quiero hacerlo. ¿Me pueden ayudar a volver a mi país? Ya no quiero hacerlo”, reveló.

El taxista llamó a la Policía de West Midlands y contó lo que pasaba. Al día siguiente, allanaron el burdel para rescatar a otras víctimas de la trata de personas con fines sexuales.

Robert Enescu fue arrestado más tarde en su casa en Kingfield Road, Coventry.

Foto: Difusión.

Aunque negó estar involucrado en el tráfico de la mujer —que había llegado al aeropuerto de Luton el 16 de febrero—, fue declarado culpable y encarcelado durante nueve años en su ausencia, tras haber saltado bajo fianza.

Esta semana, la Policía publicó imágenes inéditas del rescate de la víctima.

Oficiales con experiencia, incluido un policía de habla rumana, hablaron con la mujer, quien finalmente les contó lo que había sucedido, y la detuvieron bajo custodia protectora.

El detective Clive Leftwich, a cargo del caso, detalló que la víctima “estaba decidida a dar pruebas en un tribunal del Reino Unido”.

Foto: Difusión.

“Dijo que estaba preocupada por las otras chicas que no pudimos encontrarlas. Quería que Robert Enescu se diera cuenta del dolor y el sufrimiento que le causó”, agregó.

El oficial indicó que, “aunque se llama trata de personas, no hay nada más inhumano que tratar a las personas de esta manera”.

Las autoridades estiman que en Reino Unido hay al menos 13.000 personas que son víctimas de la trata de personas (trabajo forzoso, explotación sexual, servidumbre doméstica), pero la Policía ha apuntado a que el número probablemente sea más cercano a las decenas de miles.