Denunció que profesor le ofreció hacer un trío a cambio de firmar un documento para su carrera

Una mujer denunció que fue víctima de acoso sexual por parte de un profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La joven expresó a través de sus redes sociales que el docente se aprovechó del momento difícil que tenía para acosarla.

“Conocí a este sujeto en los últimos semestres de la carrera en Psicología, desde el comienzo trató de investigar aspectos personales de mí a través de una amiga, le preguntaba si tenía novio, si me gustaban las mujeres, si tenía una relación con ella, quién me gustaba”, escribió la víctima.

La estudiante explicó que un día en clases, mientras ella estaba triste, se le acercó y le comenzó a decir que era un profesor que se preocupaba por sus alumnas.

"Me dijo que le importaba que sus alumnas estuvieran bien académicamente, pero también en lo personal, así que me ofreció ir a platicar con él”, detalló.

Estudiante en México denunció que profesor de la Facultad de Psicología la acosaba. Foto: Difusión.

El hombre le envió mensajes en el cual le proponía realizar un trío con él junto a una amiga, lo cual la estudiante rechazó y le reclamó el abuso de poder que estaba ejerciendo sobre ella.

De acuerdo a información difundida por el portal mexicano Sin Embargo, el profesor hostigó verbalmente a la alumna a través de los pasillos de la universidad. Además, le seguía enviando mensajes presionándola.

Tanto fue la presión, que el hombre la amenazó en que si no accedía a realizar el trío, no firmaría un documento que necesitaba la estudiante.

"Él buscaba contacto físico conmigo, me quería abrazar, presionarme tanto a su cuerpo que pudiera sentir mis senos, me tomaba de la cintura, decía ‘bromas’ haciendo referencia sobre que al fin vio lo mujer que era y que no podía creer que fuera lesbiana”, explicó la joven.

La estudiante compartió su historia en la página de Mujeres Organizadas Facultad de Psicología y varias compañeras respaldaron el testimonio.

Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si el individuo aún continúa ejerciendo como profesor en la institución.