Meretriz ofrece descuento a asistentes del ‘Storm Area 51’: fantasía alienígena y zona 69

Alice Little, la meretriz mejor pagada en Estados Unidos, ha prometido un descuento exclusivo para quienes asistan, desde este viernes al domingo 22 de septiembre, al festival ‘Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us’ en el área 51, convocado por Facebook.

La trabajadora del burdel legal Moonlite BunnyRanch ofrece hasta un 50% de descuento en sus servicios para los amantes de la vida extraterrestre.

En diálogo con Daily Star, Alice Little señaló que espera que los visitantes asalten Nevada y pregunten sobre su descuento.

“Estoy casi reservada para finales de septiembre con los visitantes... esto será un diluvio”, comentó ella, quien también se ha mostrado curiosa con todas las leyendas que rodean al Campo aéreo en el sur de Estados Unidos.

Para celebrar el fenómeno “Storm área 51”, Alice ofrecerá tres servicios en su suite. Los nombres son inquietantes: el "Área 69″ y la “experiencia de fantasía de abducción alienígena” completa, que incluye privación sensorial y juego de sensaciones.

“Anteriormente era un Técnico de Emergencias Médicas, por lo que tengo numerosos implementos médicos que son adecuados para todas las pruebas excitantes que se esperan de una fantasía de abducción alienígena", dijo Alice Little.

“También he comprado varios Ovipositors, un juguete sexual de ciencia ficción que pone huevos de gelatina dentro del orificio de la elección de mi cliente, para que pueda ofrecer sensaciones de impregnación extraterrestre a cualquiera que busque la aventura de secuestro en toda regla”, aseguró.

Alice Little dijo que tiene una gran experiencia en fiestas de juegos de rol sexuales con temática alienígena y que ha trabajado con varios clientes anteriormente.

“Quiero que las personas sepan que no es mi intención tomar en cuenta a las personas que afirman haber tenido encuentros con extraterrestres", afirmó.

“Espero que algún día pueda conocer personalmente a un ET personalmente. Quién sabe, tal vez tenga mi oportunidad durante el fin de semana de Storm Area 51”, finalizó.

Alice está ofreciendo un 50% de descuento en encuentros. Foto: Difusión.

¿Qué es el Storm Area 51?

Algunas decenas de personas, y no los 2 millones que es esperaban, se congregaron este viernes cerca de la secreta base militar de Estados Unidos en respuesta a una convocatoria en Facebook para tomar la instalación en búsqueda de extraterrestres.

Los asistentes, algunos con máscaras alienígenas o sombreros de papel de aluminio, comenzaron a reunirse a la hora sugerida del viernes en la zona donde se encuentra el área 51.

No intentaron asaltar la base, que está fuertemente custodiada. Solo una mujer trató de pasar bajo una reja y fue detenida, así como un hombre que orinó en las cercanías.

¿Cómo nació la convocatoria para el Storm Area 51?

La convocatoria fue publicada en Facebook como una broma en junio, pero rápidamente se fue de control cuando más de dos millones de personas confirmaron su participación en la toma de esta remota instalación que ha sido blanco por años de teorías de conspiración sobre alienígenas.

El evento, llamado ‘Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us’ (“Tormenta en área 51: No pueden detenernos a todos”), fue luego eliminado por Facebook.

Alice está ofreciendo un 50% de descuento en encuentros. Foto: Difusión.

Las fuerzas militares emitieron una severa advertencia antes del evento diciendo que se usaría fuerza letal contra cualquiera que intentara entrar sin autorización al lugar, cuya existencia el gobierno reconoció en 2013.

En lugar del asalto a la base, se terminaron organizando dos festivales de fin de semana en los dos pequeños pueblos de Nevada, Rachel y Hiko, que se encuentran cerca de la zona militar, a unas dos horas y media en auto de Las Vegas (Estados Unidos).