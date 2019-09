Turistas abren puerta de emergencia para detener vuelo que perdieron por demorarse en un bar

Dos turistas británicos deberán pagar cada uno cerca de 2 mil 500 dólares, tras ser multados por forzar la puerta de emergencia de un aeropuerto en Italia e intentar detener el vuelo que habían perdido por quedarse en un bar.

Los sujetos fueron identificados como Antonino Loy, de 65 años, y su hijo Tony Loi, de 40, que fueron detenidos por la policía luego de que realizarán la temeraria acción de perseguir a un avión a punto de despegar.

Según reconocieron luego ambos sujetos, ninguno de los dos escuchó la llamada de embarque del aeropuerto. “Por lo general, abordamos en una puerta en el primer piso, así que ahí es donde estábamos sentados, pero abordaron desde abajo”, declaró Tony Loi para The Sun.

Al llegar a la zona de embarque, una empleada de la aerolínea les informó que el abordaje ya estaba cerrado. Ante la inminente pérdida del vuelo, los turistas aprovecharon un descuido, forzaron una puerta de emergencia y empezaron a correr tras el avión, informó el citado medio.

“Para ser honesto, en realidad pensé que el oficial de policía iba a llamar por radio y decirles que hicieran una excepción y nos dejaran ir”, señaló Loi. En lugar de eso, padre y e hijo permanecieron en una habitación por más de una hora y luego se les informó sobre la multa que se le impondría.

Por su parte, Mimmo Bari, oficial del establecimiento aéreo, afirmó que los sujetos no oyeron los anuncios de embarque por haber “estado bebiendo en un bar del aeropuerto” y que si bien estas situaciones no ocurren comúnmente, son tomadas “muy en serio", dado que no toleran comportamientos amenazantes.

Finalmente, la aerolínea EasyJet confirmó el hecho a través de una publicación: “Podemos confirmar que a dos pasajeros no se les permitió viajar en el vuelo EZY3204 desde Cagliari a Londres Stansted al llegar tarde a la puerta de embarque”. Se supo que ambos ya se encuentran de vuelta en su país.