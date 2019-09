Profesor de Educación Física pedía intimidad a sus alumnos varones para aprobarlos

El hecho ocurrió en Argentina, en la ciudad de la Reconquista, en Santa Fe, cuando un alumno tuvo el valor de denunciar a un profesor por acoso sexual.

Según Tobías Rizzieri, el profesor Víctor Gahn de 55 años, le desaprobó varias veces la materia de Educación Física para luego invitarlo a su casa y “corregir los errores”.

Rizzieri manifestó que el profesor lo acosaba sexualmente en diversas ocasiones, sobre todo días antes de exámenes y durante la entrega de estos.

“Al ser varones nadie se animaba a denunciarlo. En mi caso, me animé, con el apoyo de mi familia, porque pidió que acudiera a su cuatro cuatro veces y siempre me ponía una excusa para desaprobarme. Después me invitaba para explicarme y corregir los errores”, dijo la víctima al diario Crónica de Argentina.

El alumno dijo que la primera vez que fue a su casa, el profesor lo comenzó a acosar diciéndole que podía hacer algo extra para poder aprobar la materia, como lo indicaba una conversación que tuvo con el hombre.

Argentina.

“No va con cualquier persona, apunta a chicos de bajos recursos y de personalidad tímida. A muchos chicos les preguntaba por el tamaño de su miembro, y hasta les aseguraba que debían acceder a sus pedidos si todavía tenían ganas de aprobar la materia”, describió Rizzieri.

Cabe destacar que los profesores defendieron a Gahn, pero, varios alumnos aseguraron que tenían pruebas en las que le pedían a Rizzieri que se callara, ya que tampoco iba a aprobar con ellos.

"Es un entramado horrible", expresó el denunciante.

Por su parte, el Instituto Superior de Profesores N° 4, “Angel Cárcano”, de la ciudad de Reconquista en Santa Fe, emitió un comunicado en el que “repudian los dichos vertidos por el estudiante Tobías Rizzieri y sus familiares, acerca de que en esta especialidad se suceden situaciones de acoso y se silencian por parte de algunos profesores”. “Por el contrario, negamos categóricamente tales acusaciones y entendemos que empañan la trayectoria de profesores y directivos de esta Institución”.