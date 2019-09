Huracán Dorian: ¿Por qué se moviliza más lento que una persona y qué lo hace tan devastador?

La intensidad del Huracán Dorian se puede entender fácilmente con la siguiente figura: si hubiese un puente entre las Islas Ábaco y Gran Bahama, una persona lo podría transitar más rápido que el ciclón. Haciendo un ejercicio matemático, la velocidad promedio del ser humano es de 6 Km/h, mientras que el del tifón actualmente es de 2 Km/h -a pesar que inicialmente fue de 7 Km/h-.

Y ello es razón suficiente para estar en compás de alerta. A menor velocidad de traslación del Huracán Dorian, sus potenciales daños son aún más agudos, pues los robustos vientos y lluvias continuarán sobre los mismos lugares durante más tiempo.

El temible Huracán Dorian, hoy de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson (entiéndase de un máximo de 5), ya lleva más de 40 horas azotando el noroeste del archipiélago de Bahamas. Y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) ya presentó la advertencia: esta situación podría conducir a una “destrucción extrema” en la mancomunidad.

Y va en progreso, pues de acuerdo a reportes preliminares, al menos 13 mil viviendas han quedado en escombros en las islas y cayos por los que ha pasado el Huracán Dorian. El pasado lunes, ya por las 3: 00 p.m. hora local, la tormenta seguía caminando por el noreste de la isla de Gran Bahama, con vientos que alcanzaban máximos sostenidos de 250 Km/h.

A pesar de que la costa de Estados Unidos está en estos momentos en la trayectoria del Huracán Dorian, los expertos todavía no concuerdan qué partes del país se llevarán los impactos más feroces. Según el NHC, la tormenta podría experimentar un avance lento hacia el oeste-noroeste este martes, para luego dar un giro gradual hacia el noroeste.

Huracán Dorian

¿Por qué los huracanes se desplazan más lento que las personas?

La premisa es que los huracanes no se mueven, o al menos no caminan por sí solos. Así como el Huracán Dorian, las tormentas son movilizadas por las corrientes de vientos globales, que son influenciados por los grados de presión de la atmósfera. Es decir, si no existieran corrientes de vientos y demás presiones, los tifones no se movilizarían.

Es válido precisar que, a pesar que los huracanes no transitan por sí solos, sí dan giros sobre un punto céntrico de bajas presiones y suelen moverse hacia el norte, por la rotación del planeta Tierra.

Trayectoria del huracán Dorian en vivo