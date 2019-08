Niña de 8 años muere en un nuevo tiroteo en Estados Unidos

Un nuevo tiroteo se produjo en Estados Unidos, y dejó como saldo mortal a una niña de 8 años. La pequeña fue asesinada de un balazo cerca a una actividad de secundaria a donde acudió con su familia.

La masacre se produjo el último viernes por la noche en la localidad de St. Louis, en Missouri, según informó la policía estadounidense a un medio local. Otras tres personas también resultaron heridas tras el tiroteo.

La niña acababa de participar de un campamento de fútbol, una serie de juegos de pretemporada , que se realizó en la Escuela Secundaria Soldan. Mientras que los agentes del orden se encontraban en el lugar del tiroteo despejando a cientos de personas del terreno, dijo jefe de la policía, John Hayden,

En medio de la emergencia, la menor, dos adolescentes y una mujer fueron baleados. La infante fue asesinada cuando estaba con su familia.

Estados Unidos : niña de 8 años muere en tiroteo

“La niña no estaba haciendo nada malo”, dijo Hayden. “Ella estaba con la familia cuando esto sucedió. Los disparos sonaron. No esto seguro de qué pelea en particular estuvo ocurriendo cuando se oyeron los disparos”, añadió el jefe policial.

El instante del tiroteo, un exbombero, Mark Vasquez, escuchó los disparos desde su casa, salió y corrió hacia la pequeña herida para socorrerla; según informes recogidos por KMOV.

“Se podía ver que la vida la abandonaba”, contó el exhombre de rojo de Estados Unidos.